Schräge Komödie kommt auf die Saulgauer Theaterbühne

In der Stadthalle Bad Saulgau ist am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr die Komödie „Fehler im System“ von Folke Braband mit Schauspieler-Urgestein Jürgen Tarrach zu sehen. In dem Stück geht es um die Beziehung zwischen einer jungen Frau und einer männlichen Haushaltshilfe, die sich als menschenähnlicher Computer, einer künstlichen Intelligenz erweist. Doch im Laufe des Geschehens entwickelt die virtuelle Haushaltshilfe ungeahnte Fähigkeiten, nimmt zusehends menschliche Züge an.

Die Satire verspricht laut Pressemitteilung viel Situationskomik, mit der sperrige Themen wie KI und Transsexualität leichtfüßig auf die Bühne kommen. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus unter Telefon 07581/2070 oder online unter www.reservix.de.