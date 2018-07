Schon zum Auftakt kommen die Besten

Mit den ersten drei Partien startet der Späh-Cup, das Vorbereitungsturnier im Fußballbezirk, am Mittwoch, ab 18.10 Uhr, in seine 19. Austragung. Das Teilnehmerfeld ist so gut besetzt wie lange nicht, mit dem FC Ostrach und dem FC Mengen sind zwei Landesligisten mit von der Partie. Das Teilnehemerfeld wird komplettiert von den drei Bezirksligisten FC Laiz, SV Hohentengen und Vorjahressieger FC Krauchenwis/Hausen, den beiden A-Ligisten SV Bolstern und Gastgeber SG TSV Scheer/SV Ennetach sowie dem einzigen B-Liga-Klub im Starterfeld, dem TSV Sigmaringendorf. Der Auftakt in der Späh-Arena könnte nicht auserwählter sein, beide Landesligisten, alle drei Bezirksligisten und der Gastgeber sind im Einsatz.

In der ersten Partie treffen zum Auftakt, um 18.10 Uhr, der FC Ostrach und der FC Laiz aufeinander. Der FC Ostrach hat in der Vorbereitung bislang noch nicht ganz überzeugen können. Das Trainergespann Timo Reutter/Christian Söllner, das in der Sommerpause auf das Duo Lukas Maier/Simon Kober folgte, ist noch dabei, die richtige Formation zu finden. „Wir haben derzeit 21 Spieler im Training“, sagte Timo Reutter am Samstag am Rande des Blitzturniers in Langenenslingen. So richtig zufrieden werden er und Christian Söllner, die zusammen das Training der „Zebras“ leiten, nicht gewesen sein was die bisherigen Leistungen in den Tetspielen und -turnieren betrifft. Auf Platz zwei und die Niederlage im Finale in Langenenslingen im Elfmeterschießen folgte am Sonntag ein 0:3 gegen den südbadischen Landesligisten Dettingen-Dingelsdorf. Reutter/Söllner müssen neun Spieler ins Mannschaftsgefüge integrieren: Mirko Schiemann (SC Pfullendorf A-Jugend), Luke Ender, Yannick Ender und Alexander Rambacher (alle FV Bad Saulgau), David Gebhart (SV Hohentengen), Tenshi Kleiner (SV Bolstern) sowie Lorenz Landes, Markus Schöb, Luca Senn (eig. Jugend). Gut möglich, dass sich der eine odere andere Spieler am Ende in der zweiten Mannschaft wiederfindet, weil Reutter/Söllner den Kader noch etwas verkleinern wollen. Gegner FC Laiz will nach einer Saison im Überlebenskampf in der Bezirksliga wieder in ruhigere Fahrwasser. Zum Auftakt gab es beim eigenen Donautal-Cup den zweiten Platz hinter Turniersieger SV Hohentengen.

Dieser trifft im zweiten Spiel des Tages, um 19.20 Uhr, auf den Gastgeber der SG TSV Scheer/SV Ennetach. Die Göge-Mannschaft des neuen Spielertrainers Jürgen Michel, der aus Bad Waldsee kam, zeigt torhungrige Frühform. Zwölf Tore schossen Fabian Beckert und Co. im ersten Turnier des Jahres beim Donautal-Cup in Laiz - und gewannen den Cup, dank des besseren Torverhältnisses. Michel kann auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen, nur David Gebhart verließ die Mannschaft Richtung Ostrach und konnte dort in den ersten Spielen durchaus überzeugen. Gegner SGM TSV Scheer/SV Ennetach präsentiert sich vor dem eigenen Publikum. Scheer gewann den Cup bei der Premiere im Jahr 2000 und im Jahr 2003. In diesem Jahr gilt es erst mal, sich weiter zu finden, um die Spieler der beiden Mannschaften weiter miteinander vertraut zu machen.

Im letzten Spiel des Tages erleben die Zuschauer den Landesligaaufsteiger FC Mengen. Zwei Neue konnte Miroslav Topalusic im Training begrüßen: David Bachhofer und Josip Volarevic. Zum Auftakt geht es gegen den Vorjahressieger FC Krauchenwies/Hausen, der mit einem neuen Trainer in die Saison geht: Andreas Gronbach, einst Torhüter und Trainer beim FC Mengen. Im Kader stehen mit Philipp Harsch (zurück aus den USA), Kevin Hüpfner (Wa/Re), Christian Lauria (FC Laiz) und Ivica Zugaj (Cr. Singen) sowie vier Jugendspielern einige neue Spieler, ihre Karrieren beendet haben Tamo Bausback, Markus Heberle und Andreas Szedlak.