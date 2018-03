Schnelle Sprünge zum guten Beat

Double Dutch, Wheel oder Überkreuz: Sprünge mit diesen Namen sollten Rope Skipper beherrschen – und den Rhythmus gibt die Musik vor. Im Moosheimer Pfarrhaus treffen sich jeden Mittwochabend die „Swing Kiddies“. Sie üben genau das. Gut aussehen soll das Seilspringen in der Gruppe außerdem. Nicht nur einmal stand die Gruppe bei Veranstaltungen schon auf der Bühne.

Sarah Frick hat bei den „Swing Kiddies“ das Sagen und gibt die Kommandos. Sie selbst hat mit dem Seilhüpfen im Alter von sechs Jahren angefangen, die Gruppe leitet sie inzwischen seit vier Jahren. Anfangs waren sie zu sechst, heute hüpfen rund 40 Kinder und Jugendliche mit ihr. Die Mädchen sind in der Gruppe klar in der Mehrheit. Nur zwei Jungs sind mit dabei, haben aber genauso Spaß wie die Mädchen. Trainiert wird auch für öffentliche Auftritte.

Zwei davon absolvierten die „Swing Kiddies“ bereits bei den Musischen Abenden beim Bächtlefest in Bad Saulgau. Dort ernteten sie viel Applaus. „Zum Training gehe ich immer mit meinen Freunden. Wenn da noch die richtige Musik läuft, macht es wahnsinnigen Spaß“, sagt Lea Forstenhäusler. Der deutliche und klare Beat spielt eine große Rolle. In verschiedenen Formationen wird gesprungen: Bei Einzelsprüngen hüpft jeder Akteur mit einem eigenen Seil, im Team springen mehrere Akteure gemeinsam und teilen sich ihre Seile. Ob allein oder im Team: für jede Formation werden akrobatische Elemente geübt. Sehr beliebt ist die Formation „Double Dutch“. Zwei gegenüberstehende Akteure schwingen zwei Seile in Gegenrichtung. In der Mitte zeigen ein oder mehrere Springer verschiedene Tricks oder Stunts.

Rope Skipping ist mehr als das reine Seilhüpfen früherer Jahre. In seiner in Moosheim trainierten Form vereint es Ausdauersport mit Tanz, Kreativität und Elementen der Akrobatik. „Beim Rope Skipping kommt es vor allem auf das schnelle Hüpfen und auf eine gute Koordination von Bewegungen der Hände und Füße an“, sagt Leiterin Sarah Frick. Es ist mehr als stures Training. Selina Schuhmacher: „Ich freue mich jede Woche total auf Rope Skipping. Das Lernen neuer Choreographien und Sprünge macht mir großen Spaß.“

Rope-Skipping kommt bei Kindern und Jugendlichen also an. Das zeigt auch der Zuwachs der „Swing Kiddies“ in den vergangenen Jahren. Inzwischen sind alle Plätze in den Gruppen belegt.