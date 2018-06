Schneider qualifiziert sich für Jahrgangsmeisterschaft

Die Schwimmer des TSV Bad Saulgau haben am vergangenen Wochenende an der 25. Auflage des internationalen Schwimmfests in Heidenheim in der Aquarena teilgenommen. Dabei präsentierte sich Noah Bez, zehn Tage vor seiner zweiten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaften in Berlin, in sehr guter Form.

Noah Bez erreichte drei Finals: über 100 Meter Schmetterling, 30 Minuten später über 100 Meter Freistil sowie über 50 Meter Freistil. Über die 100-Meter-Strecken ließ er die Konkurrenz hinter sich und siegte, über 100 Meter Delfin schlug er unter anderem den Sepzialisten über 100 Meter Lagen und deutschen Meister auf der Kurzbahn des vergangenen Jahres, Dominik Franke. Über 50 Meter Freistil belegte er den zweiten Platz. Insgesamt wurde Bez viermal Erster in der offenen Wertung.

Ebenfalls in bestechender Form präsentierte sich der 17 Jahre alte Julian Schneider. Er bot bei beiden offenen Finals, die er erreichte, der internationalen Konkurrenz Paroli. Sein Glanzstück lieferte er zum Abschluss über 200 Meter Brust ab, als er in 2:29,7 Minuten eine persönliche Bestleistung ins Wasser zauberte. Damit war er noch einmal über zwei Sekunden schneller als in der vergangenen Woche bei den Landesmeisterschaften in Heidelberg. Mit seinen Zeiten über 100 und 200 Meter Brust erreichte er in seinem Jahrgang 1999 deutschlandweit gemessen eine Platzierung unter den besten Zehn, sodass er sich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Juni in Berlin qualifiziert hat.

Viele neue Bestzeiten

Aber auch alle anderen Leistungsschwimmer trugen mit ihren Leistungen zum erstklassigen siebten Platz unter 47 Vereinen in der Mannschaftwertung bei. Emily Reimer und Joana Bühler aus dem Jahrgang 2000 erreichten ebenfalls neue Bestzeiten, Joana Bühler auf der Brust- und Kraullage, Emily Reimer in Kraul und Rücken. Michael Prausmüller wurde Vierter über 200 Meter Rücken und Achter über 200 Meter Freistil. Philip Flach schwamm über seine neue Paradedisziplin Kraul persönlichen Bestzeiten.

Im Jahrgang 2001 siegte Celine Poyatos über 200 Meter Schmetterling und erreichte über die halbe Distanz den sechsten Platz. Alexandru-Ioan Ene (Jg. 2001) erzielte über 100 Schmetterling den zweiten Platz und über 100 Meter Freistil Rang drei. Über 200 Freistil wurde er Sechster. Roman Boscher verbesserte sich auf der Rücken- und der Kraullage.

Im Jahrgang 2003 siegte Jan Köberle, über 100 und 200 Meter Brust. Er sicherte sich dritte Plätze über 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil. Emily Czekay, Alicia Poyatos und Tatjana Glauner (alle Jg. 2003) schwammen gute Zeiten. Emily Czekay holte sich Bronze über 100 Meter Schmetterling, Alicia Poyatos wurde über 100 Meter Rücken Fünfte.

Larissa Erler (Jg. 2004) wurde Zweite über 200 Meter Lagen und 100 Meter Brust sowie Fünfte über 100 Meter Freistil. Lukas Federspieler gewann Silber über 100 und 200 Meter Schmetterling. Saskia Böhm glänzte über 100 Meter Schmetterling mit einer neuen persönlichen Bestzeit, Lorena Bühler über die Bruststrecken.

Die jüngsten Leistungsschwimmer des TSV Bad Saulgau aus dem Jahrgang 2005, Michael Flach und Ruben Ströbele, konnten bei ihren sieben Starts reichlich Erfahrungen und aber auch Bestzeiten sammeln.

Jetzt steht am kommenden Samstag in Weingarten auf der 25-Meter-Bahn, also auf der Kurzbahn, der Welfencup an. Dort werden die Bad Saulgauer versuchen, die Konkurrenz hinter sich zu lassen.