Schneewittchen und Frau Holle im Wald

29 Kinder haben sich am Mittwoch im Wald in Richtung Fulgenstadt auf eine Märchen-Entdeckungstour begeben. Zwei Stunden lang mussten sie an verschiedenen Stationen Märchenrätsel lösen. Doris Gaißmaier, verkleidet als Frau Holle, und Angelika Nusser als Schneewittchen leiteten dieses Angebot des Bad Saulgauer Sommerferienspaßes.

Gleich zu Beginn stießen die Kinder auf Geheimnisvolles. Am Wegesrand lag ein Korb voller Äpfel. Hier halfen die Kostüme der beiden Leiterinnen beim Raten. Es ging um die Märchen Frau Holle und Schneewittchen. Jedes Kind durfte sich aus dem Korb einen Apfel nehmen und gleich ging es weiter. Nach ein paar Hundert Metern fanden die Kinder Stroh am Waldrand. Hier mussten die Kleinen ein wenig überlegen, bis ihnen ein Licht aufging: Das passte zu Rumpelstilzchen. Fröhlich wurde zusammen das Rumpelstilzchen-Lied gesungen. Je weiter marschiert wurde, umso mehr Gegenstände konnten die Kinder sammeln. Doris Gaißmaier hatte alles schon am frühen Morgen vorbereitet. Von einer großen Schneiderschere, die auf das Märchen sieben Geißlein hinwies, bis zu einer Dose voller selbst gebackener Lebkuchen für Hänsel und Gretel, war alles da.

Doris Gaißmaier bietet die Märchenwanderung schon seit vielen Jahren beim ehrenamtlichen Programm Sommerferienspaß des Kinder- und Jugendbüros an. „Einmal habe ich mich mit den Kindern verlaufen, das war natürlich nicht so toll“, sagte sie, in der Hand ein kleiner Spickzettel mit den Namen der Märchen und den dazugehörigen Hinweisen. Zum ersten Mal war Angelika Nusser mit dabei, die ihre drei Töchter zum „Besuch im Märchenwald“ mitbrachte.

In diesem Jahr lief alles gut. Allerdings konnten sich die Kinder nicht immer einigen, wer die rote Mütze des Rotkäppchens zuerst anziehen durfte oder den Stiefel des gestiefelten Katers. Aber Doris Gaißmaier und Angelika Nusser achteten darauf, dass jedes zum Zug kam. Die Kinder unterhielten sich über die Märchen, viele Freunde spazierten Hand in Hand durch den Wald und hörten immer alle aufmerksam zu, sobald Frau Holle ihr altes staubiges Märchenbuch herausholte und daraus vorlas.

Nach zwei Stunden machte das Märchen die Sterntaler das Schlusslicht und alle Kinder durften sich noch einen Schokoladentaler aus der ebenso gefundenen Dose nehmen, bevor sie von ihren Eltern zum Mittagessen abgeholt wurden.