Schnappt sich Riedlingen Sulmetingen zum Frühstück?

Zur ungewöhnlichen Anstoßzeit, am Samstagvormittag um 11 Uhr, treffen in Riedlingen der TSV Riedlingen und Aufsteiger SV Sulmetingen aufeinander. Grund: Der SV Sulmetingen feiert am Samstag eine Hochzeit und bat die Rothosen darum, das Spiel zu verlegen. Am späten Freitagabend aber ging nicht, da es im Donaustadion derzeit noch kein Flutlicht gibt, am früheren Freitagabend wollte der SV Sulmetingen nicht. Und so traf man sich schließlich - quasi in der Mitte zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag am Samstagvormittag.

„Keine Frage, unser Ziel sind drei Punkte´“, sagt Riedlingens Trainer Markus Keller. „Gegen einen Aufsteiger, zu Hause, da müssen wir drei Punkte einfahren.“ Doch das wird nicht einfach, auch weil vor allem in der vorderen Reihe dem Riedlinger Trainer Spieler fehlen. Pascal Schoppenhauer ist noch im Urlaub, Dennis Retunsky hat einen Sehnenriss zwischen Hüfte und Oberschenkel, erlitten beim Stadtpokal und wurde inzwischen operiert und am Mittwoch wurde auch noch Jonas Siefert quasi „rausgefoult“ und fällt gegen Sulmetingen definitiv aus. Außerdem fehlt Tarik Mehidi. So ist Keller zum Umbauen gezwungen. „Leider sitzen auf der Bak nur fünf Defensivkräfte. Ich habe mir dann überlegt, Christian Münz weiter nach vorne zu ziehen.“ Nur dann klaffe weiter hinten wieder ein Loch. „Und da auch noch Felix Schmid mit einem Bizepsriss, den er beim Stadtpokal erlitten hat, ausfällt, der auf der Außenposition spielen könnte, wird das auch wieder schwieriger.“

Aufgearbeitet hat Keller noch einmal das Spiel am Mittwochabend im Heimenkirch. „Alle drei Tore fielen nach Standards. Zwei nach einer Ecke, das dritte nach einem Freistoß von außen, auch eine Art Eckball. Gut gemacht von denen, schlecht verteidigt von uns. Nach dem frühen 0:1 waren wir eigentlich 35 Minuten die bessere Mannschaft, spielen Powerplay, vergeben drei richtig gute Chancen, auch weil zweimal der Heimenkircher Torwart super hält und kassieren dann das 0:2. Und in der Halbzeit nehmen wir uns vor, noch was zu holen und kassieren unmittelbar nach Wiederbeginn das 0:3. Da war’s vorbei.“

Vorm SV Sulmetingen zeigt Keller Respekt, vor allem angesichts der Punkte, die die Mannschaft gegen Ravensburg II und Mengen holte. „Gegen zwei Mannschaften, die man am Ende weit oben in der Tabelle erwartet. Und gegen Ravensburg II hätten sie am Ende sogar noch den 2:1-Siegtreffer erzielen können. Ich habe mit Ravensburgs Trainer Gerhard Grünhagel nach der Partie gesprochen: Gerhard war froh, als das Spiel vorbei war.“ So wird das Spiel am Samstagvormittag kein Selbstläufer, in dem Riedlingen Sulmetingen verfrühstückt. Das weiß auch Markus Keller.