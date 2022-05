Schnäppchenjäger ziehen von Stand zu Stand

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet wieder ein Flohmarkt mit Krämermarkt am Samstag, 14. Mai, von 8 bis 16 Uhr in der gesamten Innenstadt statt, wie mitgeteilt wird. Es kann wieder gekruschtelt und gefeilscht werden. Alle rund 450 Plätze sind von der Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau (Tbg), die diese Veranstaltung organisiert, vergeben worden.

Der Bad Saulgauer Flohmarkt zählt laut Mitteilung zu einem der größten Märkte in der Umgebung und belegt die gesamte Innenstadt. Die ersten Händler werden ab 6 Uhr im Morgengrauen ihre Stände in der Innenstadt aufbauen. Und mit ihnen kommen auch die ersten Schnäppchenjäger, die dann von Stand zu Stand ziehen, um noch vor dem offiziellen Beginn um 8 Uhr das eine oder andere kostbare Stück zu ergattern. In der Fußgängerzone werden neben den gewerblichen Imbisständen auch einige Händler ihre Neuware anbieten.

Wer Obst, Gemüse, Fleisch, Eier, Blumen, Pflanzen und mehr sucht, wird beim morgendlichen Wochenmarkt, der im gesamten Flohmarktgeschehen integriert ist, ab 7 Uhr auf dem Marktplatz fündig. Die Krämermarkthändler sind ebenfalls in den Flohmarkt eingebunden. Ein vielfältiges Warenangebot lädt zum Einkaufen ein.

Parkmöglichkeiten gibt es beim Festplatz, dem Chalaisplatz sowie in den Parkhäusern beim Rathaus, in der Lindenstraße und beim Stadtforum. Ortsunkundige folgen einfach dem Parkleitsystem. Auch stille Örtchen stehen zur Verfügung: Ein WC-Wagen steht in der Unteren Hauptstraße beim Marktplatz und einer in der Werderstraße bei der Kreissparkasse. Diese werden am Samstag ab 5 Uhr morgens für die Flohmarkthändler geöffnet sein. Außerdem können die WC's bei den Gastronomen mit dem Zeichen „Ja bitte“ zu den Öffnungszeiten genutzt werden.

Alle Anwohner der Innenstadt werden gebeten, ihre Autos rechtzeitig anderweitig zu parken, da die Straßen an diesem Tag nicht benutzt werden können. Parkplätze der niedergelassen Ärzte können für Wochenend- und Notfalldienste selbstverständlich mit äußerster Vorsicht angefahren werden. Folgende Straßen werden durch den Floh- und Krämermarkt belegt und sind von 5 Uhr bis 18 Uhr nicht befahrbar: Bachstraße, Dreiköniggasse, Hauptstraße von Fuchsgasse bis Hindenburgstraße, Kasernenstraße, Kirchplatz, Paradiesstraße von Poststraße bis Hauptstraße, Pfarrstraße, Parkdeck in der Pfarrstraße, Werderstraße und der Parkplatz Buchauer Amtshaus (Viehmarktplatz).

Laut Stand 6. Mai gibt es nur noch eine Abstands-, Masken- und Hygieneempfehlung, also keine Pflicht mehr.