Schmerzvolle Tiefen der Depression

Wer am Montagabend im Kino Bad Saulgau eine klassisch-leichte Kino-Unterhaltung erwartet hat, ist enttäuscht worden. Stattdessen hat Sandra Nettelbecks' Film „Helen“ ungeschönt gezeigt, was es heißt, an einer schweren Depression zu erkranken. Mit einer vorübergehenden eingetrübten Stimmung hat dieses Krankheitsbild nichts gemein. Es geht um nichts weniger, als wieder zum Leben zurückzufinden, nachdem sich unsägliche Tiefen aufgetan haben. Die Filmreihe findet in Zusammenarbeit mit der AOK Bodnesee-Oberschwaben statt.

„Das war ein rundweg guter Film“, sagt eine Besucherin nach der Vorstellung, die nahezu ausverkauft ist. Sie weiß, wovon sie redet. Sie hat diese Krankheit selber durchgemacht und kann sich in vielen Szenen an ihre eigenen Qualen erinnern. Und es waren nicht nur ihre eigenen Qualen. Die Familie ging durch diese schmerzvollen Tiefen. So wie bei Helen, der Hauptdarstellerin.

Viele schöne und gut gelaunte Menschen sind anfangs zu sehen. Doch das ändert sich bald. Helen, eine erfolgreiche Musikprofessorin, lebt mit ihrer Familie ein Leben, wie es sich die meisten wünschen, alles scheint perfekt zu sein.

Tragische Szenen

Es folgen tragische Szenen, ein Zusammenbruch, Selbstmordversuche. Als Zuschauer fragt man sich zunehmend: Warum erkrankt diese Frau an einer so schwer verlaufenden Depression? Eine Antwort liefert dieser Film nicht. Trotz allem bringt Helen die Kraft auf, mithilfe einer Anwältin aus der geschlossenen Psychiatrie entlassen zu werden. Doch „zu Hause“ herrscht eine Atmosphäre der Hilflosigkeit und puren Verzweiflung. An der Seite von Mathilda findet sie Verständnis, Ruhe und das Gefühl angenommen zu sein. Die ebenfalls schwer depressive junge Frau, eine ihrer ehemaligen Studentinnen, lässt sie einfach sein, wie sie ist. Irgendwann willigt Helen einer Elektrokrampftherapie (EKT) ein. Dabei wird das Gehirn schwachen Stromstößen ausgesetzt. Für die Zuschauer wiederum nicht einfach zu ertragen. Doch danach geht es ihr deutlich besser. „EKT ist eine mögliche Behandlung bei schweren Depressionen, wenn eine medikamentöse Therapie nicht hilft“, sagt Dr. Maren Winkler, Oberärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Vieles sei in dem Film „sehr gut dargestellt“. Vor allem auch dieses „brutale Kippen in den Keller“. Oder die Hilflosigkeit, besonders auch mit Blick auf die Familie.

Doch woher rühren solch schwere Depressionen? „Das weiß man nicht, es können viele Gründe sein“, sagt Dr. Maren Winkler, Leiterin der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) am SRH-Krankenhaus Bad Saulgau, einer niederschwelligen Anlaufstelle für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. Traumatische Erfahrungen in der Kindheit etwa, wenn das Gehirn noch nicht vollständig entwickelt ist, könnten zu einem derartigen Verlauf führen. Die anfangs erwähnte selbst betroffene Besucherin erzählt rückblickend von einem „Leben in einer ganz anderen Welt“. Bis sie am Sigmaringer Krankenhaus Hilfe gefunden hat. Heute ist sie regelmäßige Teilnehmerin der Selbsthilfegruppe für depressiv erkrankte Menschen.