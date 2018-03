Schlussdoppel sichert den Punkt

Der Tabellenfünfte der Tischtennis-Verbandsliga, die Tischtennisfreunde Altshausen, haben beim Tabellenachten Wendlingen ihre derzeit gute Form bestätigt und sind nach ausgezeichneten Leistungen zu einem aus Altshausener Sicht erfreulichen 8:8-Unentschieden gekommen. Dies ist bemerkenswert. Weil drei Spiele der TTF-Mannschaften gleichzeitig stattfanden musste TTF-Chef Hermann Luzecki in der Verbandsliga aushelfen, Kurt Keller in der Landesliga und Viktor Schmidt in der Bezirksklasse. Dennoch konnte Altshausen den fünften Platz in der Verbandsliga behaupten.

Das Spiel in Wendlingen begann ernüchternd: Nach den Doppeln lag Altshausen mit 0:3 zurück. Ocko/Zech (2:3 gegen Acker/Zeeb), Blanar/Luzecki (0:3 gegen Frasch/Hirsch) und Toth/Narr (2:3 gegen Löchel/Jeschke) unterlagen. Doch danach hatte Frantisek Blanar endlich einmal das Glück auf seiner Seite. Er bezwang mit seiner wie immer kämpferischen Haltung den überragenden Stefan Frasch (Bilanz 11:1) im Entscheidungssatz mit 13:11. Auch Petr Ocko zeigte sich nervenstark und hatte gegen Benjamin Hirsch mit 11:9 im fünften Satz knapp die Nase vorn. Als danach auch noch Gabor Toth gegen Alexander Acker siegte (3:0), hatte Altshausen ausgeglichen.

TTF drehen die Partie

Pech hatte danach Damian Zech gegen Philipp Löchel bei seiner 10:12-Niederlage in der Verlängerung des Entscheidungssatzes. Dass TTF-Präsident Hermann Luzecki den starken Tobias Zeeb nicht aufhalten konnte, war zu erwarten (0:3). Dafür zeigte Christian Narr erneut seine mentale Stärke in der Schlussphase gegen Stefan Jeschke (3:2). Nach dem Ende der ersten Einzelrunde stand es aus Altshausener Sicht 4:5. Danach wuchsen Altshausens Spitzenspieler über sich hinaus. Petr Ocko brachte Stefan Frasch die dritte Rückrundenniederlage bei und Frantisek Blanar arbeitete wie immer fünf Sätze ab, ging jedoch zum zweiten Mal als Sieger vom Tisch (3:2 gegen Benjamin Hirsch). Als dann auch noch Damian Zech mit einem deutlichen 3:0-Erfolg Alexander Acker bezwang, lag Altshausen sogar mit 7:5 vorne. Doch nun wendete sich das Blatt erneut: Gabor Toth (2:3 gegen Philipp Löchel), Christian Narr (0:3 gegen Tobias Zeeb) und Hermann Luzecki (0:3 gegen Stefan Jeschke) unterlagen. Wendlingen führte vor dem Schlussdoppel mit 8:7 und hatte das Unentschieden sicher. In dieser brenzligen Situation warteten Petr Ocko und Damian Zech mit einer makellosen Leistung auf. Sie siegten mit 11:3, 11:8 und 11:8 gegen Wendlingens Spitzendoppel Frasch/Hirsch.

In den beiden letzten Spielen dieser Saison haben es die TTF zu Hause mit Absteiger Calmbach sowie dem Tabellenneunten Stuttgart zu tun. In Besetzung will Altshausen dann trotz des großen Verletzungspechs die Saison gut abschließen.