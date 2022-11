In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 0 Uhr in und vor einer Gaststätte in der Lindenstraße in Bad Saulgau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die konkrete Beteiligung sowie der Tathergang sind jedoch bislang größtenteils unklar, schreibt die Polizei in e ihrem Pressebericht.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge führte einer der Tatverdächtigen ein Messer mit sich, setzte dieses jedoch nicht ein.