Schlüsselnotdienst verlangt mehr als 1000 Euro

Schlüssel verlegt, verloren oder vor dem Gang zur Arbeit gar nicht eingesteckt: Das kann jedem passieren. Eine 56-jährige Frau aus Bad Saulgau hat sich am Montag gegen 22.15 Uhr aus ihrer Wohnung ausgesperrt. Sie beauftragte über das Internet einen 24-Stunden-Schlüsselnotdienst, dessen Mitarbeiter mehr als 1000 Euro für die Türöffnung verlangte. Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Wuchers.

Nach Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz stellte der Mitarbeiter nach der Türöffnung die überhöhte Rechnung aus, die von der 56-Jährigen mittels Kartenzahlung beglichen wurde. Erst nachdem der Mitarbeiter weg war, rief die Frau die Polizei an, die inzwischen die Identität des 32-Jährigen feststellen konnte. Der Schlüsselnotdienst kommt nicht aus Bad Saulgau und Umgebung, sondern offensichtlich von weiter her. „Wir haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wuchers aufgenommen“, sagt eine Polizeisprecherin.

Siegmar Förster von Metallbau Förster in Bad Saulgau ist entsetzt, aber nicht überrascht, als er von dem Vorfall erfährt. „Das ist eine riesige Frechheit“, sagt Förster, der seit 20 Jahren einen seriösen Schlüsselnotdienst anbietet – allerdings zu ganz anderen Konditionen. „Wir verlangen für Schlüsselnotdienste in Bad Saulgau 60 Euro, unabhängig davon, wie lange es dauert“, sagt Förster, der etwa drei bis viermal pro Woche angerufen wird, wenn die Tür zugefallen ist oder der Schlüssel von innen im Schloss steckt. Muss der Schließzylinder ausgetauscht werden, kommen nochmal 25 Euro hinzu. „Ich sage meinen Kunden immer sofort, was wir verlangen“, ergänzt Siegmar Förster.

Für Schlüsselnotdienste außerhalb von Bad Saulgau verlangt er einen Zuschlag für den Anfahrtsweg. Förster appelliert an diejenigen, die vor verschlossener Tür stehen, keine fremde Nummer aus dem Internet anzurufen. „Die sitzen in Stuttgart und schicken zum Beispiel jemanden aus Balingen nach Bad Saulgau.“

Vereinbarungen mit Kunden

Gerd Roth von der Schreinerei Roth in Ostrach ist ebenfalls als Schlüsselnotdienst im Einsatz. Sein Preis richtet sich nach der Dauer zwischen ein paar Minuten und einer halben Stunde. „Das sind unterm Strich zwischen 25 und 40 Euro, die der Schlüsselnotdienst kostet.“ Fährt er nach Bad Saulgau, verlangt er 90 Euro. „Und genau so vereinbare ich das auch mit den Kunden“, so Roth. Die Kunden seien froh, dass sie wieder ihren Wohnung betreten könnten. Zu der vom 32-Jährigen ausgestellten Rechnung von mehr als 1000 Euro fällt ihm nichts mehr ein. „Da hört der Spaß auf.“ Roth rät den Bewohnern, einen Ersatzschlüssel entweder dem Nachbarn auszuhändigen oder in einem Versteck aufzubewahren. „Das Problem mit den Abzockern ist nur schwierig in den Griff zu bekommen“, ergänzt Roth. Ähnlich wie Siegmar Förster hält auch Roth überhaupt nichts davon, im Internet nach Hilfe zu suchen. „Die Leute sollen den Schreiner oder Schlosser vor Ort anrufen, der weiß, was er zu tun hat.“ Und in größeren Wohngebäuden mit mehreren Mietern sei es sinnvoll, dass der Hausmeister informiert werde, damit den Bewohnern in der Not nicht das Gleiche passiere wie der 56-Jährigen.