In einer Gaststätte in der Bachstraße in Pfullendorf ist es am Samstagmorgen zu Streitigkeiten gekommen. Gegen 1.30 Uhr entwickelte sie sich laut Polizei zwischen zwei Personengruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Die Schlägerei verlagerte sich im Weiteren in die Schillerstraße. Eine Person musste anschließend im Krankenhaus aufgrund einer Platzwunde am Kopf ärztlich versorgt werden.