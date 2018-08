Schillings verkaufen die erste Wurst um 8.30 Uhr

Der Imbissbetrieb und Partyservice Schilling aus Oggelshausen ist der Dauerbrenner beim Wochenmarkt auf dem Bad Saulgauer Marktplatz. Seit exakt 40 Jahren verkaufen August und Roswitha Schilling Wurst, Pommes, Frikadellen und Schaschlik an die Kunden. „Wir sind die dienstältesten Markthändler in Bad Saulgau“, sagt August Schilling.

Willi bekommt eine rote Wurst, Susi isst eine Currywurst. August Schilling duzt in seinem Imbisswagen die meisten seiner Kunden, deren Essgewohnheiten er genau kennt. Er schätzt den persönlichen Kontakt mit den Kunden, kommt gerne ins Gespräch mit ihnen. Zwischen 11.30 und 13.30 Uhr bildet sich beim Wochenmarkt am Mittwoch eine Menschenschlange. Das Ehepaar Schilling lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. „Aber das sind schon zwei stressige Stunden“, ergänzt August Schilling, der freundlich die Bestellungen aufnimmt und kurz danach den Kunden das Essen über die Theke reicht. „Mehr als 90 Prozent sind Stammkunden“, sagt der 66-Jährige.

Einige davon kamen schon als kleines Kind zu ihm. Inzwischen sind aus den Kindern Eltern geworden, die mit ihren eigenen Kindern in der Schlange anstehen, um sich ihr Mittagessen zu besorgen. „Das Geschäft in Bad Saulgau läuft gut. Das muss an der guten Qualität liegen“, ergänzt August Schilling, der außer Bad Saulgau auch in Bad Buchau seinen Imbisswagen aufstellt. In Bad Saulgau ist er mittwochs und samstags – an mindestens 100 von 104 Markttagen.

Vor 40 Jahren hatte sich der Metzgermeister selbstständig gemacht, nachdem er zuvor in einer Fleischfabrik gearbeitet hatte. „Das war aber auf Dauer nichts für mich“, sagt Schilling, der bei seinem ersten Markttag an der Kaiserstraße in Bad Saulgau gedacht hatte, er stelle schnell seinen Wagen und verkaufe 500 Würste. „So einfach war es dann aber doch nicht“, ergänzt Schilling, der seine Lehren aus seinen Fehlern zog und sich vor allem auf seine Frau verlassen. „Ohne sie würde das gar nicht funktionieren.“

Schluss in ein paar Jahren

Jeden Mittwochmorgen um 8 Uhr legen die Schillings die ersten Würste auf den Grill. „Um 8.30 Uhr verkaufe ich schon die erste Wurst.“ Leerlauf gibt es keinen, August Schilling begrüßt im Minutentakt neue Kundschaft. Nur an ganz heißen oder an verregneten Tagen ließe der Umsatz zu wünschen übrig. Aber aus Bad Saulgau wollen die Schillings nicht mehr weg. Und auch ihren Platz nicht mehr aufgeben. „Allein auf dem Marktplatz musste ich ungefähr schon zehnmal umziehen.“

Doch August Schilling denkt so allmählich auch ans Aufhören. Zwei, drei, vielleicht vier Jahren wolle er noch Markthändler sein. „Aber dann muss Schluss sein.“ Er hofft, dass auch nach seiner Zeit ein Imbiss betrieben wird. Dann wird als Kunde zuerst mit Willi eine rote Wurst und anschließend mit Susi eine Currywurst essen.