„Schillers“ wird drei Tage lang zur Poetenküche

Der September beginnt im „Schillers-Café und Garten“ mit drei Workshop-Tagen zum Thema Poetry Slam. Spontane Leute ab 15 Jahren sind eingeladen, wenn Profi-Slammer Tobi Heyel Grundlagen und Detailwissen vermittelt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der kostenfreie Workshop findet am Donnerstag, 1. September, von 10 bis 16 Uhr im „Schillers“ statt, außerdem am Freitag, 2. September, von 9 bis 12 Uhr und am Samstag, 3. September, von 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 4. September bitten ab 19.30 Uhr die Profis der Region zum Garten-Slam im „Schillers“. Die Adresse ist Kirchberg 2 in Bad Saulgau. Spontane Interessenten melden sich im Projektbüro unter der Telefonnummer 0160 / 955 569 89 oder E-Mail an veranstaltungen@lio-netzwerk.org, oder unter Telefon 0160/95 55 69 89.