Schillers Café und Garten öffnet im Mai die Tore

Nachdem der gemeinnützige Schillers Kulturverein gegründet ist, füllt sich das Schillers Cafe und Garten nach und nach mit Leben. In einem ersten Schritt ist den ganzen Mai über immer am Freitagnachmittag von 14 bis 18 Uhr geöffnet (am 13. Mai von 16.30 Uhr bis 19 Uhr). Bei Kaffee und Kuchen und kleinen Snacks dürfen sich die Gäste auf ein entspanntes Miteinander freuen. Am 20. Mai geht es weiter mit einer Tanzparty. Im Juni stehen gleich zwei Veranstaltungen auf dem Programm. Am 25. Juni ist ab 19 Uhr die Sängerin Sabine Essich zu Gast. Einen Tag darauf wird von ihr ein ganztägiger Gesangsworkshop angeboten. Die einzelnen Programmpunkte und Einladungen richten sich an alle Interessierten. Weitere Infos Schillerskulturverein@web.de