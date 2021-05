Schenkung erhellt die Geschichte des Schunkelwalzers

Ein historisches Plakat bringt Sicherheit für das Entstehungsjahr des Schunkelwalzers. Auf dem Plakat wird der Zunftball des es 1957 angekündigt. Zu diesem Anlass war das bekannte Bad Saulgauer Narrenlied geschrieben worden.

Laut Zunftarchivar Matthias Metzler handelt es sich bei dem historischen Plakat von 1957 um eine Schenkung. Es zeigt einen Linolschnitt von Alfons Scheck und das Fasnetsprogramm von 1957. Der damalige Zunftball stand unter dem Motto „Mit dem Narrenschiff um die Welt“. Nach den Erkenntnissen des Zunftarchivars wurde das Lied auf diesem Ball erstmals aufgeführt. Das Lied das mit „An Fasnet isch dia Welt verruckt, dia Hexa übern Besa juckt ....“ beginnt, wird auch heute an der Fasnet von Jung und Alt gesungen. Zur Schenkung gehört auch ein erster maschinengeschriebener Liedzettel. Offensichtlich hatte sich dieses Lied sehr schnell großer Beliebtheit erfreut. Denn bald schon wurden solche maschinengeschriebenen Dokumente durch gedruckte Liedzettel ersetzt, teilweise verbunden mit Zigarettenwerbung. Da nimmt es kein Wunder, dass das Bad Saulgauer Fasnetslied seine Popularität bei den Narren bis heute nicht eingebüßt hat.

Für Matthias Metzler sind solche Dokumente wichtige Zeugnisse: „Mit dieser Schenkung kann das Entstehungsjahr als gesichert gelten“, so der Zunftarchivar in einem Schreiben an die Schwäbische Zeitung.

Da er noch viele unentdeckte Schätze für das Archiv der Dorauszunft in privater Hand vermutet, hat der Zunftarchivar eine große Bitte: Das Zunftarchiv suche weiterhin Fotos, Dokumente, alte Masken und Häser, um sie der Allgemeinheit zu erhalten und ausstellen zu können. Leider hätten sich kaum Plakate oder andere Dokumente aus diesen Jahren erhalten.