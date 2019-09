Scheer/Ennetach kämpft sich zum Sieg

Nach zwei Spieltagen stehen zwei Mannschaften mit einer weißen Weste ganz oben: Braunenweiler und Aufsteiger SG Frohnstetten/Storzingen. Mit dem FV Bad Saulgau, der SG Scheer/Ennetach, Alb-Lauchert und dem SV Sigmaringen sind die Verfolger nicht weit. Noch nicht so richtig Fuß gefasst hat der FC Laiz, der Vorletzter ist.

SV Sigmaringen – SV Bronnen 6:2 (1:1). - Tore: 1:0 Daniel Abdulahad (32.), 1:1 Rene Bravo (36.), 2:1 Daniel Abdulahad (47.), 3:1 Zvonimir Klasan (54.), 4:1 Daniel Abdulahad (62./FE), 5:1 Zvonimir Klasan (64.), 6:1 Abraham Kanoun (72.), 6:2 Boubacarr Njie (83.). - BV: Zvonimir Klasan (SVS) verschießt FE (28.). - Z.: 80. - „Einschließlich der Testspiele war die erste Halbzeit gegen Bronnen die schlechteste erste Halbzeit, die ich bisher von meiner Mannschaft gesehen habe“, bemerkte Sigmaringens Trainer Helmut Ulmer am Sonntag in der Rückschau. Bezeichnenderweise kam auch noch ein verschossener Foulelfmeter von Klasan hinzu. Trainer Ulmer reagierte in der Halbzeitpause mit einer deftigen Ansprache. Ab diesem Zeitpunkt lief es, weil die Spieler sich in den Dienst der Mannschaft stellten und Ball und Gegner laufen ließen. Bronnen sah sich gleich mehreren Angriffen gegenüber und konnte sich selten aus der Umklammerung lösen.

FC Laiz – SV Braunenweiler 2:4 (1:3). - Tore: 0:1 Noah Halder (2.), 0:2 Patrick Riegger (27.), 1:2 Julian Götz (33.), 1:3 Marco Steuer (39.), 1:4 Patrick Riegger (54.), 2:4 Sercan Özen (83./FE). - Gelb-Rot: Noah Halder (34./wdh.FS). - Z.: 150. - Ein flotter Beginn war es in Laiz, wo nach 20 Sekunden Szabolsz das 1:0 auf dem Fuß hatte. Noah Halder hatte mehr Glück, als er postwendend Braunenweiler in Führung brachte. Die Gäste erwiesen sich auch diesmal bei ruhenden Bällen als sehr gefährlich. Riegger gelang das 2:0, weil die Abwehr der Hausherren zu nachlässig agierte. Als Götz antwortete keimte nochmals Hoffnung auf. Torjäger Marco Steuer hatte aber etwas dagegen (39.). Nach der Pause versuchte Laiz nochmals alles, war aber nicht zwingend genug und dann stand Riegger erneut im Blickpunkt. Özens Elfmetertor kam zu spät.

FC Ostrach II – SG Frohnstetten/Storz. 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Dominik Götz (4./HE), 1:1 Gregor Knäpple (41.), 1:2 Niclas Rabi (49.). - Z.: 50. - Eine vermeidbare Niederlage musste in diesem Aufsteigerduell der FC Ostrach II hinnehmen. Bereits nach vier Minuten gab es einen Handelfmeter für die Gäste. Die Hausherren rannten gegen eine Fünferabwehrkette an. Trotzdem glich Knäpple aus. Nach der Pause das gleiche Bild und erneut gab es nach vier Minuten der zweiten Halbzeit den nächsten Schock für Ostrach II, als Rabi aus den Augen gelassen wurde. Ostrach war weiter die bessere Elf, hatte hochkarätige Chancen durch Benz(65./Innenpfosten) und Dominik Müller (70./Latte), stand aber am Ende mit leeren Händen da. - R.: 6:1

SV Bolstern – SV Hochberg 2:4 (1:1). - Tore: 1:0 Nico Schweikart (15.), 1:1 Julian Bechtle (17.), 1:2 Kevin Reuter (59.), 1:3 Marcel Fischer (61.), 2:3 Jan Kessler (90.), 2:4 Kevin Reuter (90. +2). - Z.: 120. - Tag der offenen Türe in Bolstern. SVB-Trainer Franz-Peter Scherer sah zunächst eine ausgeglichene Partie. Nach der Pause (1:1) wollte Hochberg mehr, hatte aber zunächst Glück, dass Frankenhauser nur die Latte traf (58.). Im Gegenzug zeigte Reuter, dass er auch eine Etage höher die Tore schießen kann. Keine zwei Minuten später war das Schicksal von Bolstern besiegelt als Fischer traf. Nun spielte Bolstern alles oder nichts, kam durch Kessler zwar ran, aber Reuter schloss einen Konter erfolgreich zum 4:2 ab. Hochberg zeigte, dass es nach oben gehen kann, während sich Bolstern zunächst im Tabellenkeller zurechtfinden muss. - R.: 4:1

SGM Alb-Lauchert – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Emanuel Mader (55.). - Z.: 200. - Eine Woche nach dem Auftritt in Bronnen zeigte sich die David-Elf zwar im Spiel gegen den Ball zwar verbessert, trotzdem musste SGM-Trainer Heinrich David feststellen, dass eine mangelnde Chancenverwertung die Gäste beinahe wieder ins Spiel gebracht hätte. Bischoff und Mader hätten ein beruhigendes 3:0 herausschießen können, doch die beiden Youngster waren vor dem Gästetor nicht kaltschnäuzig genug. Finn Bitzer und Jonas Jehle waren die Pechvögel. Nur gut, dass wenigstens ein Sturmerprobter aus der vergangenen Saison aushalf. Der Ex-Mägerkinger Emanuel Mader schoss den Treffer des Tages.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – SC Türkiyemspor Saulgau 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Florian Lehr (6.), 2:0 Yannik Merk (41.), 3:0 Jonas Heinzler (90.). - Gelb-Rot: Erdal Senel (81./SCT; wdh. Foulspiel). - Z.: 100. - Nach 90 Sekunden lag der Ball bereits im Türkiyemspor-Tor. Schiedsrichter Michael Ledl aus Bad Waldsee unterlief nur in dieser Szene ein Fehler, als er in dieser Szene auf Abseits entschied. Vier Minuten später fiel das 1:0 durch Lehr. Kurz vor der Pause erhöhte Merk auf 2:0. Doch es wurde kein ungefährdeter Heimsieg: Türkiyemspor kam nun stärker auf, weil bei der SG der Schlendrian einkehrte. Nach einer Stunde vergab Gassama den Anschlusstreffer (60.). Danach lockerten die Gäste noch mehr die Deckung und drängten auf den Anschluss. Doch nach einem Konter erzielte Heinzler das 3:0. - R.: 0:2

FV Bad Saulgau – SPV Türk Gücü 4:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Sandro de Vittorio (30./45), 3:0 Nuredini (75.), 4:0 Bass (83.). - Z.: 100. - Vergangene Woche noch nicht im Startaufgebot, in Minute 81 eingewechselt, war Sandro de Vittorio nun Mann der ersten Halbzeit. Holger Beutel, Abteilungsleiter des FVS: „Wir wussten um die Gefährlichkeit der Offensive von Türk Gücü. Daher ist es umso höher zu bewerten, dass unsere Dreier-Kette Durach, Werner und Straub dieser Offensive um Balik und den Sacevic-Brüdern keine Entfaltungsmöglichkeit ließ.“ Je länger die Begegnung in der zweiten Halbzeit lief, umso sicherer wurde die Defensive die sogar Aufbauarbeit leistete. Nuredini und Bass machten den Deckel zu.

FV Fulgenstadt – SV Renhardsweiler 3:2 (1:1). - Tore: 0:1 Dominik Lück (4.), 1:1 Manuel Harsch (8.), 2:1 Florian Schurer (54.), 2:2 Jaquille Manzie (84.), 3:2 Hannes Zimmermann (80.). - Gelb-Rot: Dominik Lück (90./SVR; wdh. Foulspiel). - Z.: 80. - „Es hat mich gewundert, dass trotz des Kastanienfestes in Fulgenstadt wir mehr Zuschauer mitgebracht haben als die Hausherren hatten. Ich denke, der Sieg von Fulgenstadt geht in Ordnung, weil sie mehr investierten“, sagte nach der Begegnung Renhardsweilers verletzter Spieler Felix Widmann. Das Derby lebte zu großen Teilen von der Spannung. Viele Torraumsznen gab es nicht. Sehenswert war der Treffer zum 2:1 von Florian Schurer, der in Arijen-Robben-Manier als Linksfüßer über rechts kommend nach links zog und den Ball im Torwinkel ablegte. - R.: 2:1