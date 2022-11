Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 20 Uhr das Schaufenster einer Bäckerei in der Buchauer Straße mit Graffiti besprüht, teilt die Polizei mit. Die Täter richteten hierdurch einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben, unter Telefon 07581 / 482 0 um Hinweise auf die Täter.