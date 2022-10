Schafft Mengen ausgerechnet auf der Alb die Auswärtswende?

Der FC Mengen steht am Freitagabend (Anpfiff: 19 Uhr) vor einem schweren Auswärtsspiel beim FC Albstadt. Vor der Partie plagen die Mannschaft von Trainer Miroslav Topalusic einmal mehr Personalprobleme.

„Dann auf ein Neues“, sagt Miroslav Topalusic. „Das nächste Auswärtsspiel.“ Denn bislang zeigt der FC Mengen zwei Gesichter. Eines zu Hause, eines auswärts. Doch ob sich gerade im Auswärtsspiel beim FC Albstadt die Bilanz auf fremden Plätzen aufpolieren lässt? „Der FC Albstadt gehört für mich zu den Topteams der Liga, neben Laupheim, Weiler und Friedrichshafen“, zählt der Mengener Trainer auf.

Aber insgesamt sei die Liga sehr ausgeglichen. „Es ist ja fast so, dass jeder jeden schlagen kann“, ordnet er die Nidederlagen der Top-Mannschaften gegen „Hinterbänkler“ ein. Denn sowohl Albstadt als auch Weiler und Laupheim leisteten sich Patzer gegen eigentlich schwächer eingestufte Konkurrenten. Wenn auch kein Underdog, zuletzt aber unterlag Albstadt in Friedrichshafen und Anfang Oktober bei Balingen II. Da wundert es nicht, dass sich mitten unter den „Großen“ als Dritter auch der starke TSV Heimenkirch als Hecht im Karpfenteich tummelt. „Heimenkirch ist für mich die Überraschung der Saison, aber alle Aufsteiger sind stark“, sagt der Mengener Trainer.

Personell sieht es beim FC Mengen vor der Partie nicht ganz so günstig aus. Dennis Ivanesic laboriert noch immer an einer Zerrung, Patrick Klotz und Frank Dehne sind fraglich. „Wenn natürlich Dennis und Patrick ausfallen, haben wir ein Problem auf der Sechser-Position. Ich hoffe, dass David Bachhofer so langsam wieder bei einhundert Prozent ist“, wäre Topalusic gerne im Sturmzentrum sorgenfrei. „Doch insgesamt ist das jammern auf hohem Niveau.“

Vielleicht geben die bisherigen Ausrutscher des FC Albstadt Topalusic Hoffnung, dass seinem Team auf der Alb eine Überraschung gelingt. „Sollten wir dort ein Problem auf der Sechser-Position haben, wird es natürlich nicht einfacher, aber natürlich ist es unser Ziel in Albstadt vielleicht einen Punkt zu holen. Und es kommt uns vielleicht entgegen, dass der Gegner Fußball spielen will und nicht hinten rein steht wie zum Beispiel Eschach. Diese Mannschaften haben es, angesichts der nun zu erwartenden schwierigen Böden, einfacher als eine Mannschaft, die offensiv spielt. Es ist immer einfacher, auf einem tiefen Boden gegen den Ball zu spielen, als das Spiel zu machen“, denkt er noch einmal an das vergangene Wochenende und den 3:1-Arbeitssieg zurück.

Die Spielverlegung auf Freitag war vom FC Albstadt ausgegangen. „Albstadt spielt ja ganz gerne am Freitagabend.“ Aber angesichts des zu erwartenden Wetters sei ein Freitagabendspiel ja auch kein Problem. Und insgeheim geht Topalusics Blick ohnehin schon ein bisschen weiter. Am Samstag, 5. November, erwarten die Mengener - in einem weiteren Abendspiel - um 18 Uhr den FC Ostrach zum Derby im Ablachstadion.