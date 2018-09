Schafft Hundersingen die Wende?

So langsam aber sicher bekommt die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Konturen. Vorne scheint sich ein Duo abzusetzen: Uttenweiler und Bad Schussenried. Am Tabellenende droht der SV Sigmaringen, den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

FC Krauchenwies/Hausen a.A – FV Altshausen (Sa., 15.30 Uhr). - Zwei Mannschaften am Scheideweg. Der FCK/Hausen hat fünf, Altshausen vier Punkte. Eine Nullnummer kann sich kein Team erlauben. Die jüngste Partie der beiden in Krauchenwies gewannen die Gastgeber mit 4:2. Die Platzherren müssen noch das Mittwochsspiel (0:2 in Uttenweiler) verkraften.

SV Sigmaringen – TSG Ehingen (Sa., 16 Uhr). - Die Platzherren kommen nicht in die Gänge. Nach fünf Spielen hat die Ulmer-Elf nur einen Punkt und drei Tore gesammelt. Gegen den Ex-Landesligisten wird es nicht einfach, den ersten Saisonsieg einzufahren. Der Tabellenvierte konnte am Mittwoch in Altheim mit 3:0 siegen und will als bestes Auswärtsteam der Liga in Sigmaringen einen weiteren Dreier einfahren

TSV Riedlingen – SG Altheim (Sa., 18.30 Uhr). - Nach zwei 3:0-Siegen in Folge, ging Riedlingen in Ebersbach, im Duell der Aufsteiger, als 0:3-Verlierer vom Platz. Gegen die SG Altheim ist nun die Gelegenheit da, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Gäste unterlagen zu Hause der TSG Ehingen und sind auf Platz zwölf abgerutscht.

SV Bad Buchau – SGM Blönried/SV Ebersbach (So., 15 Uhr). - Der Tabellendritte empfängt den Sechsten. Die Gäste konnten zuletzt überzeugen. Zwei Siege in Folge, 8:0 Tore. Die Gastgeber haben aber eine starke Heimbilanz. Drei Spiele, drei Siege, 12:4 Tore. Es wird eine spannende Partie. Einen Vergleich in der Bezirksliga gab es zwischen den beiden Clubs bisher noch nicht.

SV Uttenweiler – TSG Rottenacker (So., 15 Uhr). - Der SV Uttenweiler zieht einsam seine Kreise. Die Bilanz nach sechs Spielen beeindruckt: Sechs Siege, 13:0 Tore. Die Null steht also beim Meisterschaftsfavoriten noch immer. Rottenacker hat zwar nur einen Treffer weniger (12) erzielt, aber erst sechs Punkte gesammelt. Aus den letzten vier Partien in Uttenweiler, nahm die TSG nur einen Punkt mit.

FV Neufra – FC Laiz (So., 15 Uhr). - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ist der FVN auf Rang neun abgerutscht. Gegen den Tabellen-14. ist somit ein Dreier Pflicht. Die Gäste sind seit vier Spieltagen ohne Punktgewinn. Beim bislang letzten Auftritt im Waldstadion reichte es zu einem Remis.

SF Hundersingen – FV Bad Schussenried (So., 15 Uhr). - Nach der starken Saison im vergangenen Jahr müssen die Sportfreunde nun mit einer Negativserie umgehen. Vier Ligapleiten in Folge zerren am Nervenkostüm. Immerhin gab es im Pokal am vergangenen Sonntag einen Erfolg gegen einen Ligakonkonkurrenten. Gelingt ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten der erste Ligasieg? Die schwache Defensive der Gastgeber muss vor allem auf Felix Bonelli achten (12 Saisontore).

SG Hettingen /In.– SV Hohentengen (So., 15 Uhr). - Beide liegen auf einem einstelligen Tabellenplatz und überzeugten zuletzt. SG-Torjäger Florian Dangel ist in Topform und will seinen bislang sechs Treffern gegen Hohentengen weitere folgen lassen. Der Gast ist seit vier Spieltagen unbesiegt, siegte zuletzt dreimal in Folge. Das Selbstvertrauen ist vorhanden. Beim bislang letzten Auftritt in Hettingen siegten die Gäste (3:0).