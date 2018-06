Schafft dieser Mann den Schützenkönig-Hattrick?

Musischer Abend, historischer Handwerker- und Bauernmarkt, Serenade, großer Festzug: Bei so vielen Programmhöhepunkten geht das Adlerschießen beim Bächtlefest in Bad Saulgau fast schon etwas unter. Zu Unrecht: Denn das Adlerschießen ist ein wichtiger Bestandteil des Bächtlefests. Das findet auch Florian Lang aus Bad Saulgau, der im Jubiläumsjahr zum dritten Mal in Folge Schützenkönig werden will. Ohne Training, aber mit viel Routine.

Das Adlerschießen bei der Brechenmacherschule in Bad Saulgau beginnt traditionell am Bächtlefest-Sonntag um 11 Uhr mit dem Wettbewerb für Schüler und Lehrer und wird von 13 bis 18 Uhr mit dem Schießen für Jedermann fortgesetzt. Florian Lang löst in diesen fünf Stunden 30 bis 40 Karten mit jeweils drei Schüssen, damit er genügend Möglichkeiten hat, die Pfeile mit der Armbrust in die Mitte der Zielscheibe zu treffen.

Mehr entdecken: Tausende von Bildern sagen mehr als Worte

Der 41-Jährige gewann das Adlerschießen viermal – 2013, 2014, 2016 und 2017. Vergangenes Jahr erreichte er in seinem besten Durchgang 36 Punkte – so viel wie der Zweitplatzierte. „Dann zählt das Beiblatt“, sagt Florian Lang. Und 2018? „Klar würde ich gerne zum dritten Mal in Folge Schützenkönig werden. Für mich steht aber der Spaß im Vordergrund“, sagt Lang, der selbst schon als Schüler beim Adlerschießen teilnahm. An große Erfolge aus dieser Zeit hat er aber keine Erinnerungen.

„Abonnement-Sieger“

Umso erfolgreicher ist der selbstständige Schreinermeister in den vergangenen Jahren gewesen. „Er ist unser Abonnement-Sieger“, sagte vergangenes Jahr Richard Frey, Präsident des Bürgerausschusses für Heimatpflege der Stadt Bad Saulgau, über Florian Lang, als Frey ihn und die besten Schüler zu Beginn des historischen Festzugs vor der Haupttribüne würdigte. Florian Lang will ein paar Wochen vor dem Adlerschießen nicht zu viele Tipps seines Erfolgsrezepts preisgeben, aber es sei kein Geheimnis, dass es beim Adlerschießen auf eine ruhige Hand und das Quäntchen Glück ankomme. „Aber auch die Taktik ist entscheidend“, sagt Lang, der während des Wettbewerbs die Konkurrenz beobachtet und sich seine eigene Strategie zurechtlegt. Und er achtet auf die Armbrust, wie ihre Spannung ist, wie der Bolzen in ihr liegt.

Auf Details kommt es an

„Es sind Kleinigkeiten, auf die ich achte“, sagt Lang, der sich Zeit lässt mit seinen Schüssen, immer wieder mal Pausen macht. „Das ist auch eine Sache der Konzentration.“ Lang geht auch deshalb beim 500. Bächtlefest als Favorit in den Wettbewerb, weil er nicht zu ehrgeizig sei. „Ich will Spaß haben.“

Mehr entdecken: Geschichte und Geschichten auf 196 Seiten

Die Konkurrenz sei, so seine Analyse, oft zu ehrgeizig. „Sie sind dann oft zu nervös“, ergänzt Lang, der das ganze Jahr über nicht einmal eine Armbrust in die Hand nimmt, um heimlich zu üben. „Dafür habe ich gar keine Zeit.“ Der Schützenverein hätte Lang gerne in seinen Reihen. Lang sagte jedes Mal ab. Für ihn sei das Adlerschießen beim Bächtlefest unersetzlich. „Schade, dass es immer am Rand läuft“, sagt Lang, der sich am Sonntag, 15. Juli, erneut als Teilnehmer anmelden wird, um zum dritten Mal hintereinander Schützenkönig zu werden. „Da hätte ich nichts dagegen.“