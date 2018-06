Schützenstraße und Bolstern: Straßenfiguren fallen auf

Schon bemerkt? Seit etwas mehr als zwei Wochen stehen Figuren aus Kunststoff am Zebrastreifen an der Schützenstraße – zwischen Brechenmacherschule und Stadthalle – und in der Ortsdurchfahrt von Bolstern. Die farbigen Figuren sollen dazu führen, dass die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit reduzieren. Demnächst werden die beiden Pärchen ihren Standort wechseln.

Aufmerksamkeit zu erregen – diesen erhofften Effekt erzielen die Straßenfiguren offensichtlich. „Was war das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen!“, sagte am Dienstagmorgen ein Radfahrer zu einer anderen Radfahrerin, als sie den Zebrastreifen an der Schützenstraße passierten. Denn die beiden Figuren – so groß wie ein Kind – fallen tatsächlich auf. Und das war schließlich beabsichtigt, als sich die Stadtverwaltung vor einigen Wochen für diesen Import aus Frankreich entschlossen hatte.

Eine Delegation aus Bad Saulgau, bei der auch Stadtbaumeister Pascal Friedrich dabei war, reiste zum Partnerschaftstreffen nach Chalais. Auf dem Weg nach Frankreich fielen Friedrich diese Figuren auf, die in Frankreich keine Seltenheit, in Deutschland aber eher unbekannt sind. Und kurze Zeit später wurden vier solcher Figuren, also zwei Pärchen, die in Frankreich die Namen Zoe und Arthur heißen, nach Bad Saulgau geliefert. Der städtische Bauhof montierte die leichten Figuren auf einen Betonsockel – fertig für den Einsatz waren die Figuren, die hier noch keinen Namen haben.

Das Ordnungsamt der Stadt Bad Saulgau legte die beiden ersten Standorte fest – an der Schützenstraße und in Bolstern. Auch in Bolstern ist zu beobachten, dass die Verkehrsteilnehmer vom Gas gehen, weil die Figuren direkt am Straßenrand stehen. Wie lange die Figuren noch an ihren Standorten bleiben, ist unklar. Jedenfalls keine Ewigkeit. „Sonst verpufft der Effekt“, sagte Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter, als die Figuren in Bad Saulgau ankamen. Bei der Suche nach weiteren Standorten sollen die Anregungen der Bürger genutzt werden, die Schröter bei ihrer Sommertour durch die Ortsteile im vergangenen Jahr mit auf den Nachhauseweg gegeben wurden. Geplant ist, dass ein Pärchen in der Kernstadt und ein Pärchen in einem Ortsteil aufgestellt wird. „Wir wissen aber noch nicht genau, wo wir die Figuren als nächstes aufstellen werden“, sagte Thomas Schäfers, Pressesprecher der Stadt Bad Saulgau. Vonseiten der Bevölkerung habe es noch keine Rückmeldung zu den Figuren gegeben. „Aber wir haben schon einige Vorschläge für die Namen der beiden bekommen“, so Schäfers.