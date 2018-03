Schütz-&-Musch-Cup erlebt 23. Auflage

Bereits zum 23. Mal wird am heutigen Samstag, 3. März, ab 14 Uhr, das Seniorenfußballturnier des SV Hohentengen um den Schütz-&-Musch-Cup in der Göge-Halle in Hohentengen ausgetragen. Dazu lädt der SV Hohentengen die mit ihm befreundeten Mannschaften ein. Die bisherigen Turniere waren immer ein voller Erfolg. Die Akteure waren mit Begeisterung am Werk. Denn die Veranstaltung bietet für die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit des sportlichen Wettstreits, sondern es ist gleichzeitig das Zusammentreffen alter Fußballfreunde und -rivalen in freundschaftlichem Rahmen. Im Foyer der Halle ist hierfür bei Kaffee und Kuchen Möglichkeit genug gegeben. Titelverteidiger ist der SV Bolstern. 14 Mannschaften nehmen in diesem Jahr am Turnier teil. Das Finale beginnt gegen 20 Uhr.

Gruppe A: SV Bolstern, SV Ölkofen, SV Herbertingen, SG Braunenweiler/Renhardsweiler, SG Ertingen/Binzwangen, FC Mittelbiberach, VfL Munderkingen.

Gruppe B: SV Sig’dorf, FC Mengen, SG Daugendorf/Neufra, SG Ostrach/Weithart, SV Unlingen, Binzwangen, SGM Det./Ehingen.