Schüsseln sind nichts für den gelben Sack

Alle 14 Tage werden in Bad Saulgau die gelben Säcke eingesammelt. Aber nicht alle werden abgeholt: Denn die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens Alba lassen gelbe Säcke stehen, in den Fremdstoffe sind. Und das kommt nicht selten vor.

Helga Brey aus Bad Saulgau und ärgert sich immer wieder mal darüber, dass die gelben Säcke nach der Abholung liegen bleiben – nicht weil die Firma Alba sie vergisst, sondern weil sie absichtlich nicht im Müllfahrzeug mitgenommen werden. Was dann passiert? „Die Säcke sind so leicht, dass sie dann durch die Gegend fliegen oder noch schlimmer, dass sie reißen“, ergänzt Helga Brey. Gerade vor Mehrfamilienhäusern würden sich die gelben Säcke stapeln. „Nach der Abholung bleiben oft welche übrig“, ergänzt Brey. „Da wird leider Schindluder getrieben“, sagt sie und wünscht sich mehr Disziplin bei den Bürgern.

Die Firma Alba, die für die Abholung der gelben Säcke im Landkreis Sigmaringen zuständig ist, bestätigt indes, „dass sich in den gelben Säcken immer wieder Fremdstoffe befinden“, sagt Hannes Oesterle, Geschäftsführer von Alba Süd in Bad Saulgau. Fehlwürfe wird in der Branche dazu gesagt. Und was für Fehlwürfe. „Das können Plastikschüsseln oder Pfannen sein, Styropor, rostige Autoteile oder gebrauchte Windeln“, ergänzt Oesterle. Etwa 20 Prozent von dem , was im gelben Sack landet, gehöre eigentlich nicht dort hinein. Helga Brey vermutet, dass die Bürger gerne schwere Sachen im gelben Sack entsorgen, „weil im Landkreis Sigmaringen die Gebühr für den Restmüll nach Gewicht bezahlt werden muss“. Dabei gibt es im Kreis Sigmaringen für Verpackungsabfälle extra den gelben Sack. Dort gehören alle Becher, Dosen, Milchkartons oder Kunststoffschalen von Obst und Fleisch hinein. Eine extra Abholgebühr ist dafür nicht fällig.

Stichproben sind vorgeschrieben

Alba macht in einer Pressemitteilung deutlich, dass die Mitarbeiter die offensichtlich falsch befüllten gelben Säcke stehen lassen müssen. Die säumigen Verbraucher müssen dann die falschen Gegenstände entfernen und diese zum Wertstoffhof bringen. Ist der gelbe Sack aber erst einmal im Sammelfahrzeug gelandet, gibt es kein Zurück mehr. Zwar fallen die Störstoffe in der Sortieranlage sofort auf, aber für die Ermittlung des Übeltäters ist es dann zu spät. Gerade deshalb sollen die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens Stichproben machen und aufpassen, was alles in den gelben Säcken drinsteckt. Abfalltrennung und Recycling sind also eigentlich ganz einfach – auch wenn die rechtliche Organisation dahinter ganz schön kompliziert ist. Ob die Bürger ihre Verpackungsabfälle in gelben Säcken oder in gelben Tonnen sammeln, das vereinbart das Unternehmen Duales System Deutschland mit dem Landkreis Sigmaringen. Die Entsorger, also jene Unternehmen, die die Abfälle an den Haushalten einsammeln, haben darauf selbst keinen Einfluss. Auch wie der gelbe Sack beschaffen sein muss, gibt das Duale System Deutschland vor: wie dünn das Material selbst sein muss, welche Belastungen es aushalten muss.

Alba bekommt auch oft die Frage gestellt, warum die gelben Säcke so dünn seien. „Zu dick dürfen sie nicht sein, denn sonst ließen sie sich in den Sortieranlagen nicht leicht genug von Maschinen aufschlitzen. Dann blieben die Wertstoffe im gelben Sacke gebündelt und gefangen, könnten also nicht in den Sortieranlagen getrennt und recycelt werden“, sagt Oesterle. Außerdem: Je dünner das Material, desto weniger Plastik werde dafür benötigt. Helga Brey würde sich es schon gefallen, wenn Alba in Zukunft alle gelben Säcke mitnehmen würde.