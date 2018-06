Schülerzeitung wird auf „Keep Cool“ getauft

Für ihre Namensgebung „Keep Cool“ anlässlich des Namenswettbewerbs für die neue Schülerzeitung der Brechenmacher-Schule konnten sich Angelika Kern und Michael Niederer, beide Schüler der zehnten Klasse, über jeweils zwei attraktive Preise freuen. Im Rahmen der individuellen Förderung erarbeiteten elf Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 und 6 von Oktober bis Dezember die erste Ausgabe und sie bewiesen in der redaktionellen Arbeit viel Engagement, Motivation und Durchhaltevermögen.

Das Zeitungsprojekt wurde von Sandra Hoffmann und Franziska Wiest vom Kinder- und Jugendbüro betreut. In der letzten Projektstunde konnte der kommissarische Schulleiter Gerhard Röhm mit Freude einen Gutschein sowie einen USB-Stick an die zwei Schüler vergeben. Außerdem nutzte er die Gelegenheit sich beim Redaktionsteam – Yasin Acar, Alex Auer, Jan Breimaier, Marie Bücheler, Natalie Eisenbach, Evelin Kern, Leonie Kemmer, Jeton Perce, Lea-Sophie Plöderer, Ulrich Rief, Timo Zürner – für die geleistete Arbeit zu bedanken. Beim Namenswettbewerb für die Schülerzeitung beteiligten sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler.

So war es für das Redaktionsteam nicht einfach, den Namen für die Schülerzeitung festzulegen. Vorschläge, wie zum Beispiel „Brechenmacher-News“, „Der Brecher“ oder auch „Newstime“ sowie „Keep Cool“ kamen in die Endrunde. Die Wahl fiel letztlich auf „Keep Cool“, da dieses Motto in vielen Lebenslagen sehr bedeutend sein kann.

Die erste Ausgabe der neuen Schülerzeitung wurde bereits vor den Weihnachtsferien mit großem Erfolg auf dem Marktplatz in Bad Saulgau verkauft. In der Weihnachtsausgabe finden sich unter anderem Rezept-, Bastel- und Spieletipps, Rätselseiten sowie eine Umfrage zum Thema Weihnachten und noch vieles mehr. Da die Zeitung bis auf wenige Exemplare ausverkauft ist, soll sie demnächst in einer Online-Version auf der Internetseite der Brechenmacher-Schule erscheinen. An der zweiten Ausgabe, die im nächsten Schulhalbjahr erscheinen soll, wird bereits fleißig gearbeitet.