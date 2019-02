Schüler lernen die Industrie 4.0 kennen

„Das Arbeiten in der Industrie ist monoton und öde und Ingenieure sind allesamt langweilige Nerds...“: Mit diesem provozierenden Slogan will die Kampagne „Coaching4Future“ das Gegenteil beweisen.

Hinter der Initiative steht das Bildungsnetzwerk Baden-Württemberg, das sich aus der Baden-Württemberg Stiftung, dem Industrieverband „Südwestmetall“ und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zusammensetzt. Die Kooperation dieser Partner hat einen ernsten Hintergrund: dem des akuten Fachkräftemangels in der Industrie in Baden-Württemberg. Neben dieser Herausforderung nimmt sich „Coaching4Future“ auch der Digitalisierung der Arbeitswelt an. Beide Themen betreffen den Standort Baden-Württemberg ganz wesentlich, da das Bundesland in vielen Bereichen der Technologie führend ist und auch bleiben will.

An dieser Stelle setzt das Konzept an. Um die Zukunftsfähigkeit des Landes zu sichern, braucht es entsprechend gut ausgebildeten Nachwuchs, speziell in den sogenannten „MINT“- Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).Das Programm von „Coaching4Future“ soll die Schülerinnen und Schüler in ihrer Berufswahlphase über die Zukunftschancen und die beruflichen Möglichkeiten in den Mangelbereichen der MINT-Disziplinen informieren und für ein Studium oder eine Ausbildung in einem dieser Bereiche begeistern.

Um an die angehenden Techniker und Ingenieure heranzukommen, tourt ein riesiger Roadshow-Truck durch den Südwesten und besucht Schulen im ganzen Land. Das beeindruckende Gefährt ist ein knapp 100 Quadratmeter großes Forschungslabor auf Rädern mit zwei Ebenen, in dem die Schülerinnen und Schüler der Willi-Burth-Schule nun hautnah von Coaching-Teams an die Digitalisierung der kommenden Industriewelt herangeführt wurden. An einer weiteren Arbeitsstation wartete dann noch ein Industrieroboter, den es zu programmieren galt.

Die Schüler zeigten sich beeindruckt von den Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung. Nicht unerwähnt blieben aber auch die Risiken, die dieser Wandel mit sich bringt. Einfache Arbeiten wird es in der Industrie der Zukunft nämlich kaum mehr geben, weshalb eine gute Ausbildung die beste Garantie für eine sichere Arbeitsstelle ist.