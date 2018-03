Schüler lassen sich zu digitalen Helden ausbilden

Ein Projekt zur Medienprävention ist bei den Siebtklässlern an der Realschule im Schulverbund Bad Saulgau gut angekommen. Mit verschiedenen Veranstaltungen wurden Themen wie der sichere Umgang mit WhatsApp behandelt.

Die Themenwoche bot in diesem Jahr einige interessante Veranstaltungen, die von zahlreichen Kooperationpartnern im schulischen wie auch außerschulischen Bereich unterstützt wurden. In der Klassenstufe 7 stand das Thema Medienprävention im Mittelpunkt.

Zu Beginn nahmen die Schüler am Projekt „Verklickt“ teil. Dieses Projekt zählt zu den wesentlichen Bausteinen der Medienprävention. Kerstin Sohmer von der Polizei behandelt das Thema in Zusammenarbeit mit Michael Weis, der im Landkreis Sigmaringen für den Schwerpunkt Jugendmedienschutz in den Schulen unterwegs ist. Am Donnerstag nahmen die Schüler der Klasse 7b erstmals an einem Onlinekurs zum Thema „WhatsApp, meine Freunde und ich“ teil, der auf der Plattform „www.digitale-helden.de“ abgerufen wurde.

Schulsozialarbeiterin Sandra Hoffmann vom Kinder- und Jugendbüro und die Klassenlehrerin Sabine Schönle hatten sich im Vorfeld der Themenwoche über dieses sogenannte Webinar ausführlich informiert und sich dazu entschieden, erstmalig mit der Klasse einen Onlinekurs zu absolvieren. Der Onlinekurs wurde im Rahmen eines Mentorenprogramms entwickelt. Schüler können sich zu Digitalen Helden ausbilden lassen, um jüngeren Schülern bei Fragen im Internet fachkompetent helfen zu können.

Im Verlauf des Onlinekurses wurden mit den Schülern schrittweise Regeln für den Klassenchat besprochen und anschließend in einer Übersicht zusammengestellt. Durch verschiedene Videobeiträge von Fachleuten und von bereits ausgebildeten Digitalen Helden wurden Informationen über die wichtigsten Sicherheitseinstellungen bei WhatsApp gegeben. Darüber hinaus gab es auch aktive Diskussionsphasen, etwa über die Vor- und Nachteile der Smartphone-Nutzung am Beispiel WhatsApp oder auch über Lösungsmöglichkeiten im Umgang mit Cybermobbing. Zwischendurch wurden bekannte WhatsApp-Spiele vorgestellt, die nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen durchaus beliebt sind. Alles in allem war diese sechsstündige Veranstaltung nochmals eine gute Auffrischung der vorhandenen Kenntnisse, teilweise wurden auch neue Erkenntnisse gewonnen. Der Ablauf des Onlinekurses kam bei den Schülern sehr gut an.