Schöck stellt Strukturreform in Aussicht

Die Verabschiedung des Bezirksvorsitzenden Jürgen Amendinger und die Wahl des Justingers Horst Braun zum neuen Vorsitzenden sowie die Besetzung des neuen Bezirksvorstands habenn im Mittelpunkt des Bezirkstags am Freitag in Fulgenstadt gestanden. Der 48 Jahre alte Braun, der von 2009 bis März 2018 Jugend-Vorsitzender des Bezirks Donau war, wurde einstimmig zum Nachfolger von Jürgen Amendinger (74) gewählt, der dem Fußballbezirk 24 Jahre lang vorgestanden hatte, sich aber aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl stellte (die SZ berichtete).

Der scheidende Jürgen Amendinger bezog in seinem Bericht zu den drei vergangenen Jahren Stellung zur Entwicklung im Fußball. Vor allem einige Zahlen bereiten Amendinger Sorge. So führte der 74-Jährige die Entwicklung der Schiedsrichterzahlen an. Vor allem der Erhalt mache ihn nachdenklich. Dies sei aber nicht nur Aufgabe der Gruppe, sondern vor allem auch Aufgabe der Vereine. Außerdem bereite ihm die rückläufige Entwicklung im Mädchenfußball Sorgen. Beide Aspekte hatte Amendinger schon im Interview mit der Schwäbischen Zeitung am vergangenen Freitag angesprochen. Dagegen laufe die Entwicklung im Erwachsenenbereich anders. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen konnten sowohl der Bezirk Donau wie auch der WFV Zugewinne verzeichnen. Insgesamt, so Amendinger nicht ganz ohne Stolz, verzeichne der Bezirk Donau in den vergangenen drei Jahren 0,7 Prozent mehr Mitglieder, während der WFV ein leichtes Minus (0,2) zu verkraften habe. Die mitgliederstärksten Vereine der abgelaufenen drei Jahre sind der SSV Ehingen-Süd (804), der FV Altheim (729) und der FV Fulgenstadt (708).

Aus dem Württembergischen Fußballverband (WFV) berichtete Präsident Matthias Schöck. Er stellte vor allem die anstehenden Veränderungen heraus. So die wohl gravierendste, die ansteht. Demnach bringt der Beirat am 12. Mai einen Vorschlag in den Verbandstag ein, wonach die bestehende Struktur des WFV hinsichtlich Anzahl und Zuschnitt der Bezirke überprüft wird. Gegebenenfalls wird in einer zweiten Stufe eine Veränderung in die Wege geleitet (die Schwäbische Zeitung berichtete). Die Kommissionen zur Spielklassenstruktur, in der auch Jürgen Amendinger (Männer), Christoph Metzler (Frauen) und Horst Braun (Jugend) mitarbeiteten, unterbreitete - insbesondere was den Männerfußball betrifft - Vorschläge, wie eine künftige Spielklassenstruktur aussehen könnte. Schöck berichtete außerdem von den Vereinsdialogen, die er im Bezirk absolviert hatte (FV Neufra/D., SV Granheim, FC Ostrach) und bezeichnete die Gespräche als „Dialoge auf Augenhöhe“. Schöck lobte die flächendeckende Nutzung des Spielberichts online und kündigte weitere Anstrengungen an, den Futsal im Jugendbereich zu stärken („Nur noch so“), aber gleichzeitig Vereinsturniere wieder als Fußballturniere zu erlauben.

2021 in Langenenslingen

Die Gelegenheit seinen Verein vorzustellen nutzte auch Khirallah Birkler, Vorsitzender des gastgebenden FV Fulgenstadt. „Wir galten schon als die Unaufsteigbaren. Jetzt wollen wir versuchen, die Klasse noch zu halten“, sagte Birkler. Auch er hatte im Namen des gastgebenden Vereins Geschenke für Jürgen und Gertrud Amendinger mitgebracht. Genauso wie die Vereine des Bezirks, die von einigen „altgedienten“ Mitarbeitern vertreten wurden. Stefan Buck (FV Bad Schussenried), Franz Kleck (SV Hochberg), Norbert Selg (FV Neufra/D.), Stefan Schmid (SV Daugendorf) und Werner Werz (FV Altshausen) überreichten Jürgen Amendinger unter anderem einen Gutschein für einen Urlaub am Oberjoch. Und weil die „Altvorderen“ in 24 Jahren mit Jürgen Amendinger einiges erlebt haben, gab Bad Schussenrieds Stefan Buck gleich noch eine Anekdote zum besten. „Bevor ich zum ersten Mal Kontakt mit Jürgen Amendinger hatte, wurde ich gewarnt: Du darfst niemals ein Spiel absagen. Das akzeptiert Jürgen Amendinger nicht. Doch eines Tages war es soweit“, erinnerte sich Buck, er habe ein Spiel absagen müssen, weil 15 Zentimeter Neuschnee auf dem Platz lagen. „Ich habe Jürgen Amendinger angerufen, es ihm gesagt und ehe ich mich versehen habe, hatte er schon wieder aufgelegt. Es ist unmöglich, sich von Herrn Amendinger zu verabschieden und tschüss zu sagen, so schnell legt er auf.“ Spätestens da lachte der ganze Saal und auch Jürgen Amendinger setzte sein breitestes Grinsen auf, wohl wissend, dass Stefan Buck mit seiner Anekdote nicht so ganz falsch lag...

Der nächste Bezirkstag findet 2021 in Langenenslingen statt.