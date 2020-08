SC Pfullendorf richtet Blitzturnier aus

Der SC Pfullendorf lädt erstmals zum Admiral-Bet-Blitzturnier in die Geberit-Arena ein. Der Verbandsligist aus dem Tiefental erwartet am Sonntag, 9. August dabei den FC Kreuzlingen (2. Liga international, Schweiz), den Freiburger FC (Oberliga Baden-Württenberg) und den FC Überlingen (Landesliga Südbaden). 50 Prozent der Einnahmen gehen an eine soziale Einrichtung in Pfullendorf.

Das Turnier eröffnen um 13 Uhr die Hausherren gegen den FC Kreuzlingen. Im zweiten Halbfinale treffen ab 14.15 Uhr der Freiburger FC und der FC Überlingen aufeinander. Um 15.30 Uhr bestreiten die beiden Halbfinalverlierer das kleine Finale und um 16.45 Uhr beginnt das Endspiel. Die Spielzeit beträgt zweimal 30 Minuten. Aufgrund der besonderen Zeit ist die Zuschauerzahl auf 500 begrenzt. Der SC Pfullendorf bittet die Zuschauer deshalb, eine frühzeitige Anreise anzustreben und das Online-Formular auf der SCP-Homepage im Vorfeld zur Datenerfassung auszufüllen. Für alle, die nicht im Stadion sein können, überträgt der SCP alle Partien in voller Länge auf dem You-Tube-Kanal des Vereins, abzurufen auch über die Facebook-Page.

Derweil kehrt Andrés Hermanutz zum SC Pfullendorf zurück. Der noch 17-Jährige, der im September volljährig wird, durchlief die Jugendabteilung des Bundesligisten SC Freiburg und war zuletzt in der U19 des FC Zürich in der Schweiz aktiv. „Andrés ist ein sehr junger Spieler, der die fußballerische Ausbildung beim SC Freiburg und im NLZ des FC Zürich genossen hat“, sagt Robert Hermanutz, Sportlicher Leiter bei den Linzgauern. Trainer Adnan Sijaric konnte den Neuzugang bei seinen Heimatbesuchen immer wieder genauestens unter die Lupe nehmen, als der noch 17-Jährige im Training seine Visitenkarte abgab. „Andres ist sehr wendig, mit hohem Tempo und technisch beschlagen, fühlt sich auf der Position auf der Außenbahn oder im Sturmzentrum sicher am wohlsten, kann aber sehr variabel eingesetzt werden. Das macht ihn für uns sehr wertvoll. Er hat sich hier in den Trainingseinheiten sehr gut präsentiert und passt auch charakterlich sehr gut in unser Mannschaftsgefüge“, sagt Trainer Adnan Sijaric. „Andrés ist außerdem nicht nur eine Ergänzung unseres Kaders, sondern er passt genau in unser Anforderungsprofil.“