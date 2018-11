SC Pfullendorf beendet Sieglosserie

Es geht doch. Dank einer starken kämpferischen Leistung und ein bisschen Glück hat der SC Pfullendorf am Samstag gegen den FV Lörrach-Brombach einen 1:0-Heimsieg eingefahren. Ein Arbeitssieg. Vor allem in den letzten 30 Minuten drängten die Gäste auf den Ausgleich, ehe der starke Regionalligaschiedsrichter Tobias Doering abpfiff und eine sieglose Serie von drei Spielen für den SCP beendete. Kurios: der erste 1:0-Sieg für den SCP seit dem 29. November 2014 (Oberliga beim VfR Mannheim).

Die Heimelf spielte sich früh Chancen heraus. Zunächst lenkte Gäste-Keeper Dominik Lüchinger Kellers Volleyabnahme zur Seite (4.). Dann ereilt den SCP eine Schrecksekunde: Nach einem Foul Fischers an Patrice Glaser gibt es Elfmeter, den Pfullendorfs Torhüter Sebastian Willibald gegen Daniel Briegel pariert (9.). Mustafa Akgün hat die erste dicke Chance, doch sein Kopfball aus kurzer Distanz nach Stark-Flanke geht drüber (22.). Frank Stark (23.) und Alessandro Sautter per Freistoß (29.) versuchten es aus der Distanz - drüber. Dann prüft Akgün FVLB-Schlussmann Lüchinger mit einem Aufsetzer, Lüchinger wehrt zur Ecke ab, (34.). Dann bleibt Lüchinger auch Sieger gegen Steinhausers Kopfball nach einer Sautter-Ecke (36.). Dann geht Fischers Direktabnahme aus dem Gewühl nur hauchdünn am Tor vorbei (36.). Das Tor des Tages gelingt den Linzgauern ebenfalls aus einem Standard: Frank Stark chippt den Ball zu Samuel Fischer, der per Kopf auf Heiko Behr querlegt, der das Leder einnickte (38.).

Direkt nach dem Wiederanpfiff hat Jonas Keller die Chance zum 2:0. Nach einem Stark-Steilpass läuft er alleine aufs Tor zu, wird aber im letzten Moment gestört (46.). Dann geht ein Akgün-Freistoß drüber (52.), dann pariert Lüchinger Akgüns Schuss ins lange Eck (59.). Doch nun spielen fast nur noch die Gäste: Gianfranco Disanto rutsche auf dem tiefen Geläuf in der Geberit-Arena nach einer scharfen Hereingabe aus, sonst hätte er eine dicke Gelegenheit zum Ausgleich gehabt (68.). Dann wird SCP-Abwehrspieler Constantin Kahl zum Helden des Tages. Lismann umkurvt Willibald, doch Kahl grätscht den Ball vor der Linie weg (70.). Dann verfehlt Buba Ceesay das Ziel (79.). Der SCP seinerseits nutzt seine Konter nicht.

Marco Konrad, Trainer SCP: Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt. Einen schmeichelhaften Elfmeter konnte Willibald halten. Wir waren mehr als feldüberlegen und hätten zur Halbzeit den Sack zumachen müssen. Nach der Halbzeit hatten wir das Glück des Tüchtigen.

Enzo Minardi, Trainer FV Lörrach: Ab der 25. Minute spielte der SCP jedoch gradliniger und konnte nach einem Standard in Führung gehen. Pfullendorf spielte danach die Konter nicht clever genug.