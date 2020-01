SC Blönried gewinnt den Hallentitel

Die B-Juniorinnen des SC Blönried haben die Hallenmeisterschaft des Bezirks Donau gewonnen. Am Finalturnier nahmen sieben Mannschaften teil. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden, der Uttenweiler/Seekirch musste allerdings kurzfristig absagen, alle Spiele wurden mit 0:3 gewertet.

In der Sporthalle in Herbertingen wartete zum Auftakt für Blönried der SV Granheim. Bereits in der ersten Minute traf India Buck zur Führung. Granheim glich aus. Patricia Zipfel im Tor hielt mit mehreren Paraden den Punkt fest. Öpfingen/Griesingen erzielte im zweiten Spiel die Führung (5.). Nach einem Eckball konnte die SCB-Abwehr nicht klären. Doch Blönried blieb ruhig. Lara Heydt glich nach einem tollen Solo aus. Lea Hund hämmerte den Ball kurz vor Schluss zum 2:1 in die Maschen. Gegen Fulgenstadt spielte Blönried zehn Minuten lang Einbahnstraßenfußball. Fulgenstadt verhinderte mit Glück den Rückstand. India Buck stand aber nach einem Eckball richtig und traf zum 1:0-Sieg. Gegen den FV Weithart wollten beide nicht das letzte Risiko gehen. Zwar hatten Lara Heydt und India Buck Möglichkeiten zur Führung, es blieb aber beim 0:0. Gegen Unlingen reichte Blönried ein Unentschieden zum Turniersieg. Durch geschicktes Stellungsspiel versuchte der SCB den Gegner vom Tor fern zu halten. Die Abwehrreihe um Emma Steinhauser, Lisa Heydt und Katharina Deuer zeichnete sich mehrfach aus. Es blieb beim 0:0 und Blönried nahm stolz den Wimpel für die Bezirksmeisterschaft in Empfang.