Sauschwanzmusik geht wieder auf Fasnets-Tour

Seit 51 Jahren geht die Original Sauschwanzmusik am Gompiga Donnschtig auf Tour. Fasnetsküchle und Musik gibt es auch am kommenden Gompiga, 8 Februar.

Ab 6 Uhr werden die Musiker geschminkt. Ab 8 Uhr sind die Original Sulgamer Sauschwanzmusiker dann wieder unterwegs. Die Sauschwanzmusiker kommen ohne Verein, ohne Statuen und ohne Vorstand aus. Ein Musiker aber hat die Aufgabe, die Gruppe durch die Proben und bei den Auftritten zu begleiten und die Organisation zu übernehmen. Dafür zeichnet Herbert Fürst verantwortlich. Er ist fast von Anfang an dabei und schlägt die Großtrommel. Unterstützt wird er in der Organisation von Gründungsmitglied und Fähnrich Peter Braun.

Die Gruppe in Frack und Zylinder mit der typischen und kunstvollen Gesichtsbemalung bietet „echte, handgemachte Musik“. Die Musiker spielen sowohl die modernen wie auch die traditionellen Musikstücke auswendig. Nur den Titel haben die Musiker vor sich.

Seit 51 Jahren reicht der Spaß an der närrischen Freude für den Zusammenhalt. Seit Jahren bereiten die Sauschwanzmusiker auch anderen eine Freude. In diesem Jahr sollen die gesammelten Spenden der Elisabethenkonferenz Bad Saulgau zugute kommen. Gegen 9.30 Uhr verkaufen Bürger zugunsten der Mehrzweckhalle in Fulgenstadt Fasnetsküchle auf dem Marktplatz.

Gegen Elfe kann dort die Original Sulgamer Sauschwanzmusik live erlebt werden.