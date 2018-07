Saulgauerin gewinnt bei SZ-Verlosung

Die Gewinnerin der Verlosung von zwei Ticket-Paketen für die Karibische Nacht in Bad Saulgau steht fest. Gewonnen hat Dagmar Rath aus Bad Saulgau. Sie kann mit einer Begleitperson an diesem kulinarischen Filmevent teilnehmen. Es beginnt um 21 Uhr mit karibischen Köstlichkeiten im Hotel Kleber-Post und endet nach Mitternacht im benachbarten Kino mit dem Film „Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten“ im 3D-Kino. Der neueste Streifen der Piraten-Abenteuer mit Johnny Depp wird in Bad Saulgau zum bundesweiten Filmstart aufgeführt.