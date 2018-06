Saulgau/Renhardsweiler spielt Relegation

Die Frauen der SGM FV Bad Saulgau/Renhardsweiler haben das Entscheidungsspiel gegen den SV Alberweiler II deutlich mit 4:1 (3:0) gewonnen und haben weiter die Chance auf den Durchmarsch in die Landesliga Staffel 2. Bereits in der ersten Halbzeit schossen die Frauen aus Bad Saulgau im eigenen Oberschwabenstadion vor rund 300 Zuschauern eine komfortable 3:0-Führung heraus. Für Bad Saulgau/Renhardsweiler trafen Annika Schütter, die eine Kombination der SGM in den Strafraum der Alberweiler nutzte (9.). „Unser Ziel war es, früh Druck zu machen und ein frühes Tor zu erzielen“, sagte Chris Luib am Sonntag in der Rückschau. Mit einem Doppelschlag stellte die Mannschaft von Christian Luib die Weichen auf Sieg. Mia Schwerdt (38.) traf nach einer Flanke, halb per Hacke, halb per Außenrist zum 2:0, Jennifer Rapp schloss eine Eins-gegen-Eins-Situation zur komfortablen 3:0-Führung ab (41.). „Wir haben die Tore natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Das 2:0 fiel, als Alberweiler etwas die Oberhand hatte, aber ohne zwingende Chancen zu haben“, sagte Luib. Kurz nach der Pause legte Vanessa Birkle per Foulelfmeter nach (49.). Zu Beginn der Schlussphase vergab dieselbe Spielerin einen weiteren Strafstoß (70.). Für die Reginalligareserve des SV Alberweiler traf in der Nachspielzeit Silvana Mohr zum 1:4 aus Alberweiler Sicht (90. +1). Das Relegationsspiel wurde verlegt und wird nun am Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr in Schramberg (Stadion am Wittumweg) ausgetragen. Gegner ist Landesligist SV Sulgen. Der Sieger spielt in der kommenden Saison in der Landesliga, Staffel II, unter anderem gegen den SV Uttenweiler.