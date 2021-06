Sattelzug-Fahrer wütet auf Parkplatz

Ein bislang unbekannter Sattelzug-Fahrer hat am Montag gegen 19.20 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Schwarzachstraße in Bad Saulgau Sachschaden in Höhe von rund 9000 Eur an einrichtungen des Parkplatzes verursacht. Der Unbekannte befuhr mit seinem Sattelzug ohne Berechtigung den Parkplazt, fuhr über mehrere Grünanlagen und touchierte einen Baum. Als ein Zeuge ihn ansprach, flüchteteMann und beschädigte beim Ausfahren ein Metalltor. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen den ausländischen Sattelzug-Fahrer aufgenommen.