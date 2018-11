Sascha Musch: „Zur Not auch mal 0:0“

Eine Woche nach dem 1:0-Sieg gegen den FV Ravensburg II erwartet den FV Altheim eine harte Nuss. Die Reise in der Landesliga führt die Altheimer zum Aufsteiger FV Biberach (Sa., 14.30 Uhr, Kunstrasen Erlenweg).

Die Mannschaft von Trainer Sascha Musch will in Biberach die nach dem Erfolg gegen Ravensburg II vorhandene Euphorie nutzen. „Biberach ist natürlich favorisiert“, sagt Altheims Trainer. „Aber unser Ziel muss es sein, etwas mitzubringen und wenn es nur ein Punkt ist. Zu Not auch mal ein 0:0“, sagt Musch. Denn schon das würde den Grün-Weißen in der derzeitigen Lage helfen. Dass die Mannschaft gegen Spitzenteams mithalten kann, hat sie zuletzt gegen Weiler (1:2) gezeigt, als die Mannschaft um Kapitän Gaupp erst auf der Zielgeraden den entscheidenden Treffer bekam.

Beim Vorhaben, in Biberach Zählbares zu ergattern, muss Sascha Musch auf Fabian Springer verzichten. Der Innenverteidiger und Ex-Spieler des SC Pfullendorf und des SSV Reutlingen kann studienbedingt die Reise nach Biberach nicht antreten. Und auch ein Verbleib des Innenverteidigers über den Winter hinaus gilt derzeit eher als unwahrscheinlich. Dafür hat ein anderer wieder das Training aufgenommen, der den Grün-Weißen guttun würde: „Wendelin Spitzfaden trainiert wieder. Gut möglich, dass er in Biberach dabei ist“, sagt Musch. „Ansonsten hat sich im Vergleich zur Vorwoche wenig verändert.“ Will sagen: Sebastian Gaupp laboriert noch an den Folgen einer Erkältung, Martin Schrodes Fußverletzung ist auch noch akut. „Martin kann höchstens 30 Minuten spielen“, sagt Musch. Außerdem ist auch Patrick Spies noch angeschlagen. „Hinzu kommt, dass Patrick wahrscheinlich am Samstag arbeiten muss“, sagt Musch. „Trotzdem werden wir eine schlagkräftige Truppe nach Biberach schicken und fahren nicht hin, um zu verlieren.“

Entgegenkommen könnte Altheim, dass das Spiel auf dem Kunstrasen und nicht auf dem großen Platz im Stadion spielen. „Natürlich habe ich von der Spielweise der Biberacher gehört. Die stehen sehr stabil und eng, teilweise mit fünf, sechs Spielern hinten. Aber auf dem Kunstrasen könnte das nicht gerade ein Vorteil sein, wenn es noch enger wird. Wir werden aber auch nicht so viel Platz haben“, sagt Musch. „Vielleicht ist der Platz ja nass. Das würde bedeuten, dass die Biberacher sich den Ball nicht so exakt in den Fuß spielen können wie bei trockenen Verhältnissen.“

Mit dem Auftritt in Oberzell, beim 1:1 war Biberachs Trainer Dietmar Hatzing nicht einverstanden. Doch der Trainer des ersten Verfolgers von Spitzenreiter TSV Berg will sich vor dem Gipfeltreffen am kommenden Samstag in Berg keine Blöße geben. „Wir wollen das Spiel schon gewinnen, um gestärkt nach Berg zu fahren.“ Verzichten muss Hatzing auf Kubilay Yesilöz und Oliver Remke (beruflich). Dafür steht Ahmad Yosef zur Verfügung. Und Mario Protrka ist erstmals spielberechtigt. Seit zwei Monaten trainiert der Kroate in Biberach mit. Der WFV erteilte in dieser Woche die Freigabe. „Mario hat in Kroatien schon höherklassig gespielt und kann uns sicher helfen“, sagt Hatzing über den Mittelfeldspieler. Ob er gegen Altheim von Anfang an spielen wird, ließ er offen.