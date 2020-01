Sascha Goebel übernimmt den FVN

Sascha Goebel ist neuer Trainer des Fußball-Bezirksligisten FV Neufra/Do. Das teilt der Verein mit. Sein erstes Training leitet der Inzigkofener Goebel zu Vorbereitungsbeginn der Neufraer am Dienstag, 28. Januar. Der bisherige Trainer Paul Rederer habe sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt, teilt der Verein mit. Der FVN habe Rederers Wunsch entsprochen und bedanke sich für die bisher geleistete Arbeit. „Er hat die FVN-Elf in der Vorrunde mit viel Einsatz auf den zweiten Tabellenplatz geführt“, heißt es in der Mitteilung des Vereins durch den Vereinsvorsitzenden Norbert Selg. Goebel (35) durchlief in der Jugend unter anderem Stationen beim SC Pfullendorf, beim SSV Ulm und beim VfB Stuttgart. Er spielte für den VfL Wolfsburg II, den Chemnitzer FC, die Würzburger Kickers und den FC Albstadt. 2015 musste er wegen einer schweren Knieverletzung seine Laufbahn beenden. Als Trainer war Goebel bislang beim FC Laiz und den Spfr. Bitz. Mit seiner Erfahrung wolle Goebel dem FV Neufra/Do., im jungen Trainer-Duo gemeinsam mit Robert Henning, den Offensivfußball weiter vorantreiben und den bislang erreichten zweiten Platz solange wie möglich verteidigen, heißt es.