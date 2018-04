Saisonstart der Royals misslingt

- Mit einer 2:12-Niederlage sind die Baseballer der Gammertingen Royals in die Verbandsligasaison 2018 gestartet. Gegen die favorisierten Gäste aus Neuenburg am Rhein war ein extrem schwaches zweites Inning der Royals, die insgesamt acht Punkte zuließen, der Hauptgrund für die klare Niederlage. Nachdem beide Mannschaften im ersten Spielabschnitt punktlos blieben, nutzten die Badener die Gammertinger Schwächen gnadenlos aus und erzielten im zweiten Inning acht Punkte zur 8:0-Führung. Bereits hier zeigte sich, dass die Royals neben den Schwächen in der Defensive an diesem Tag auch in der Offensive nicht viel zustande brachten. Im vierten Spielabschnitt verkürzten Marcus Haule und Johannes Kromer auf 2:8. Dies sollten die einigen Gammertinger Punkte an diesem Tag bleiben. Die restlichen vier Punkte erzielten die Gäste im siebten Inning zum 12:2-Erfolg. Die zweite Mannschaft der Royals unterlag den Göppingen Green Sox II auch in dieser Höhe verdient mit 6:18. Nur die Nachwuchsmannschaften der Royals konnten an diesem Wochenende überzeugen. Die Schülermannschaft gewann beide Spiele gegen Göppingen, die Jugendmannschaft gewann gegen Villingendorf.

Am kommenden Sonntag empfangen die Royals um 15 Uhr die zweite Mannschaft des Bundesligisten Mannheim Tornados.