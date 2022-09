Safet Hyseni: „Das ist ein Lernprozess, den wir durchlaufen müssen“

Die SGM FV Altshausen/SWV Ebenweiler empfängt am Sonntag (15 Uhr) den SV Uttenweiler zum Spiel des Tages in der Fußball-Bezirksliga. Das Spiel findet in Ebenweiler statt. Vor der wichtigen Partie hat sich SZ-Regionalsportredakteur Marc Dittmann mit SGM-Trainer Safet Hyseni (Foto: Verein) unterhalten.

Herr Hyseni, wie fällt Ihre Bilanz der ersten Spieltage aus?

Offensichtlich spielen wir bislang unter unseren Möglichkeiten. Das ist bislang noch nicht das, was wir uns nach fünf Spieltagen erhofft haben. Phasenweise war es schon recht ordentlich. Aber dann machen wir wieder individuelle Fehler. Und nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe. Wie auch bei der Partie in Ertingen am vergangenen Wochenende. In so einem Spiel darfst du keine zwei solchen Gegentore kriegen. Am Ende haben wir aber verdient verloren, weil Ertingen/Binzwangen vielleicht die zehn bis 15 Prozent galliger war, die es braucht, um so ein Spiel zu gewinnen. Ich meine, die haben sich in alles reingeworfen und mit jedem Körperteil ihr Tor verteidigt. Chapeau vor Ertingen. Aber noch einmal: Wir dürfen einfach nicht so viele Fehler machen.

Eine 1:2-Niederlage geht ja noch, aber in Öpfingen gab es gleich sieben Gegentore...

Öpfingen war mit 2:0 vorne, als wir das 2:1 gemacht haben, die Chance auf das 2:2 hatten. Im Gegenzug kriegen wir das 3:1 und das 4:1 noch vor der Pause. Das wird dann halt auch mal schwierig. Und Öpfingen ist auch eine Mannschaft, der es gerade läuft und die dann solche Fehler gnadenlos ausnützt.

Beim 2:2 gegen Hohentengen waren wir zu 80 Prozent des Spiels die bessere Mannschaft, führen 2:0, haben die Chance zum 3:0. Aber da müssen wir einfach an unserer Chancenverwertung arbeiten. Dann kriegen wir nach zwei kapitalen Fehlern zwei Tore und haben am Ende sogar Glück, dass wir nicht mit 2:3 verlieren.

Vielleicht auch ein Lernprozess, den die Mannschaft durchläuft? Und jetzt kommt mit Uttenweiler eine starke Mannschaft.

Wir haben Respekt vor jedem Gegner, aber keine Angst. Die Mannschaft hat Potenzial. Wir haben sehr viele junge und talentierte Spieler. Für die Führungsspieler gilt es, Verantwortung zu übernehmen. Das alles geht natürlich nicht von heute auf morgen. In der vergangenen Rückrunde haben wir das phasenweise schon sehr gut gemacht. Wir müssen die kapitalen Fehler abstellen, dann haben wir auch Chancen, die Punkte wieder mitzunehmen. Aber das ist eben ein Lernprozess, den wir durchlaufen müssen und aus dem wir gestärkt herauskommen werden. Aber jeder Spieler, mit dem ich im Training spreche, sagt mir, dass die Intensität und die Geschwindigkeit höher sind als früher. Gegen Uttenweiler müssen wir wieder fokussiert sein. Wir wollen drei Punkte, ein Unentschieden ist uns zu wenig.

Wie sieht es personell in Ihrer Mannschaft aus?

Leider fehlen mit Martin Funk, der eine Zahnentzündung hat, und Antibiotika nehmen muss, und Marvin Igel, der sich im Training das Knie verdreht hat, zwei wichtige Spieler. Diese Erfahrung können wir natürlich nicht eins zu eins ersetzen, sondern nur über das Kollektiv. Aber auch das ist ein Reifungsprozess, den wir durchlaufen müssen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das gelingt.