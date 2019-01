Sabine Strobel eröffnet Facharztpraxis in Bad Saulgau

Der Leerstand in der früheren Praxis des verstorbenen Dr. Lächelt in der Hauptstraße 103 in Bad Saulgau ist beendet. Am Montag, 7. Januar, eröffnet Sabine Strobel in den Praxisräumlichkeiten eine Facharztpraxis für physikalische und rehabilitative Medizin. Praxisstart ist am Montag, 7. Januar.

Damit endet ein über fünfjähriger Leerstand einer Arztpraxis in der Innenstadt. Bislang praktizierte Sabine Strobel in einer Gemeinschaftspraxis mit Dr. Herwig Maderner in Mengen. Dort beendete sie vor Weihnachten ihre Tätigkeit, schon am Montag eröffnet sie die Praxis in Bad Saulgau. Letzte Arbeiten sind vor der Eröffnung noch zu erledigen. So muss die EDV am Wochenende noch einmal überprüft werden. Ansonsten steht alles bereit. Die Geräte sind installiert, neue Glaselemente machen die Praxisräumlichkeiten hell und freundlich. Sabine Strobel kehrt auch zurück nach Bad Saulgau. Sie wuchs in Milpishaus bei Hüttenreute auf, ging in Bad Saulgau zur Schule und machte das Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Bad Saulgau.

Nach einem sozialen Jahr am Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten studierte sie Medizin an der Ruhr-Universität in Bochum und an der Universität in Ulm. Erfahrungen als Ärztin sammelte sie unter anderem in der Chirurgie des Krankenhauses in Pfullendorf. Vor ihrer Niederlassung als frei praktizierende Ärztin in Mengen arbeitete sie zehn Jahre lang zusammen mit dem damaligen Chefarzt Prof. Dr. Wolf Scheiderer an der Rehabilitationsklinik der Waldburg-Zeil-Kliniken in Bad Saulgau.

„Ich wollte noch einmal etwas Neues anfangen“, sagt die neue Ärztin über die Praxiseröffnung in Bad Saulgau. Im Alter von 54 Jahren sei dafür der richtige Zeitpunkt. Sabine Strobel wohnt mit ihrer Familie in Bogenweiler. Ihr Mann ist selbststädnig, ihr Sohn studiert in Augsburg und absolviert derzeit ein Auslandssemester in den USA.

Möglichst ohne Operation

Sabine Strobel ist eine der wenigen Fachärzte für physikalische und rehabilitative Medizin in der Region. „Vor einer Operation sollen erst einmal alle Möglichkeiten der konservativen Therapie ausgeschöpft werden“, erklärt die Ärztin. Elemente der Physiotherapie, der Therapie mittels Injektionen und der Akkupunktur spielen dabei eine Rolle. Sabine Strobel verfügt aber auch über chirurgische Erfahrung. Es gebe Krankheitsbilder, bei denen chirurgise Eingriffe unumgänglich seien. Viele Krankenheiten hätten aber psychosomatische Ursachen. Zahlrieche Formen von chronischen Rückenbeschwerden zählt Sabine Strobel dazu. „In unserer sitzenden Gesellschaft werden die Menschen durch einseitige Belastungen und gleiche Bewegungsbläufe belastet“, sagt die Ärztin. Stress und Zeitdruck kommen dazu. Wichtiger Bestandteil sei auch das Beratungsgespräch, im angemessenen Verhältnis zur Vergütung der Krankenkassen.

Auf die leerstehenden Praxisräume wurde sie übrigens durch ihren Zahnarzt Dr. Kurt Schmid aufmerksam gemacht. Er praktiziert im Erdgeschoss des Ärztehauses in der Hauptstraße. Die Verhandlungen mit dem Vermieter brachten ebenfalls ein gutes Ergebnis. Für die neue Praxis investierte er in eine grundlegende Sanierung der Räumlichkeiten. Damit der Übergang von Mengen nach Bad Saulgau nach nur wenigen Wochen gut funktionierte, war auch der Ehemann von Sabine Strobel eingespannt. „Er hat viel im Hintergrund erledigt. Das hätte sonst nicht funktioniert.“