’s Wolfartsweiler Theater auf der Erfolgsspur

Sie können es noch! – die Akteure des „s’Wolfartsweiler Theater“ bewiesen am Premierenwochenende, dass sie trotz zweijähriger coronabedingter Zwangspause nichts verlernt haben. Diese Premiere war auch ein Jubiläum, denn seit 1991 ist es das dreißigste Theaterstück, das im Schützenhaus aufgeführt wurde.

„Wunder, Zoff und Zunder“, so der Titel des schwäbischen Lustspieles, in dem die Darsteller in diesem Jahr das Thema Nachbarschaftsstreit am Beispiel des testosterongesteuerten Bürgermeisters Hans Dampf (Wilfried Öhler) und des konservativen Pfarrers Josef Keusch (Stefan Vogelmann) persiflierten. Um es vorweg zu nehmen, die Besucher erlebten, dank der witzigen Dialoge und den bestens disponierten Schauspielern eine vergnügliche Premiere. Mal erregten sich Bürgermeister und Pfarrer über des jeweils andern Katze und Hund oder die Frage, wer die Kosten der anstehenden Kapellensanierung übernimmt. Den Erregungszustand signalisiert die jeweilige Höhe des Gartenzaunes, den der Gemeindearbeiter und gleichzeitig Mesner Franz (Gerd Miller) auf- oder abbauen musste. Das Schlitzohr ist der Nutznießer dieses Streites. Als Tratschtante entpuppt sich die frisch verwitwete und geizige Maria (Doris Schaudt). Die gutmütige Pfarrhaushälterin Maria (Brigitte Huber) versucht sich als Friedensstifterin und wird doch unversehens zur Mitakteurin eines Ränkenspiels. Frau von Zickenbach (Katrin Birkhofer) möchte die Kapelle abreißen lassen, weil die Glocken ihren Schönheitsschlaf stören und schon sieht der Bürgermeister ein gemeinsames Liebesnest mit ihr auf dem Kapellenberg. Seine flotte Tochter Tina (Birgit Messmer) hat da aber etwas dagegen, zumal ihr die Hochzeit mit dem geschiedenen Tommy (Marco Naujoks) von ihrem Vater und vom Pfarrer Josef verwehrt wird. Tommy, der es faustdick hinter den Ohren hat, inszeniert als vermeintlicher italienischer Bettelmönch einen Plan, um den Abriss der Kapelle zu verhindern, aber auch um die Trauung mit seiner Tina zu erzwingen. Vermeintliche Entdeckungen von Michelangelo-Fresken und das Wunder der weinenden Madonna, entpuppen sich als Täuschung, erreichen aber ihr Ziel.

Spielwitz, Komik und eine wieder jedem auf den Leib geschnittene Rollenverteilung waren Garanten für diesen amüsanten und Lachmuskeln strapazierenden Theaterabend, für den es mit Recht viel Beifall für die Akteure und die kreativen Bühnenbauer gab.