Südwestbank: Geldautomat soll bleiben

Auch nach der Schließung der Filiale der Südwestbank in der Hauptstraße in Bad Saulgau zum Ende des Jahres sollen Geldausgabeautomat und Kontoauszugsdrucker in dem jetzigen Bankgebäude verbleiben. Diese Information hat das Bankunternehmen am Mittwoch in einer Pressemitteilung verbreitet. Zunächst sah es so aus, als würden nach dem 31. Dezember auch die Automaten abgezogen. „Uns ist es gelungen, eine Möglichkeit zu finden, das Geldausgabegerät und den Kontoauszugsdrucker in Bad Saulgau zu belassen. Damit ist die Versorgung mit Bargeld für Südwestbank-Kunden gesichert“, wird Filialleiter Michael Killenberger in der Mitteilung zitiert. Das Gebäude sei im Besitz der Südwestbank, erklärt eine Sprecherin der Bank auf Anfrage. Deshalb fielen durch das Belassen der Automaten keine Mietkosten an. Danach bleiben die Automaten auch am gewohnten Platz. Die Südwestbank betont in der Mitteilung, dass sie in der Region präsent bleibe. So biete das Beratungen zu Hause an oder verweist auf die Beratungsmöglichkeit in der Südwestbank-Filiale in Sigmaringen. Vor einigen Wochen hatte das Bankunternehmen die Schließung der Filiale verkündet. Als Begründung wurde damals die wachsende Zahl von Kunden genannt, die Bankgeschäfte online erledigen. Man habe deshalb das Filialnetz „proaktiv“ an das veränderte Kundenverhalten angepasst.