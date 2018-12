Rucksäcke für die Sanitäter

Bei Einsätzen des Schulsanitätsdienstes braucht es in der Regel nicht nur die richtigen Handgriffe, sondern auch Pflaster, Kompressen und anderes Material. Damit ist das Helferteam rund um Meike Rehm und Schwester Sonja am Schulverbund Bad Saulgau ausreichend ausgestattet. Denn in dem knallroten Rucksack der Barmer Krankenkasse findet sich alles, was es für die Erstversorgung braucht.

Selbst ein Kuschelbär hat darin Platz. „Der ist zum Beruhigen, vor allem für kleinere Kinder“, sagt Ewald Heichele, Regionalgeschäftsführer der Barmer, bei der Übergabe am Samstagvormittag. Genauso wie Hubert Jäger vom DRK Sigmaringen lobt er die Schülerinnen und Schüler für ihr großes Engagement. „Das ist gelebte Sozialkompetenz, ein megatolles Ehrenamt macht ihr da“. Die Mädchen und Jungen des Schulsanitätsdienstes seien bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das sei alles andere als selbstverständlich. In Deutschland habe man vergleichsweise geringe Chancen, dass einem in einer Notsituation geholfen wird. Viel zu viele würden weiterlaufen und die Situation ignorieren. Nach der Übergabe werden an diesem Tag zehn neue Schulsanitäter in einem großen Erste-Hilfe-Kurs auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet. Manuel und Paul sind schon länger mit dabei und haben diese Schulung längst gemacht. „Es passiert wenig an der Schule, Gott sei Dank“, sagt Manuel.

Aber diese Kenntnisse seien auch außerhalb des Schulbetriebes von Vorteil. Auch wenn es darum geht, sich zu bewerben. Manuel hat dieses Engagement beim Bewerbungsgespräch einfließen lassen. Wenige Tage später kam die Zusage für einen Ausbildungsplatz.