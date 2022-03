RRT Scheer feiert sein Jubiläum

Das Rallye-Racing Team Scheer wird 50 Jahre alt. Deshalb feiern die Motorsportler dieses Jubiläum ausgiebig. Los geht es am Samstag, 26. März mit dem ersten Motocross-Training auf dem Gelände in Göggingen. Auf diesen Termin fiebern die Fahrer schon seit Wochen hin.

Nächster Höhepunkt ist die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des RRT-Scheer am 18. Juni. Es folgt der Start von Fahrern des Rallye-Racing-Teams bei der „Motocross of Clubs“-Meisterschaft am 23. und 24. Juli in München.

Die eigene Veranstaltung, der Motocross-Schnuppertag im Rahmen des Kindersommerprogramm der Gemeinde Krauchenwies, findet am 29. und 30. Juli statt. Quasi parallel, vom 28. bis 30. Juli wird der RRT-Nachwuchs sein fahrerisches Können im alljährlichen Jugendlager steigern. Quasi als Abschluss folgt das Sommerfest am 30. Juli.

Der eigentliche sportliche Höhepunkt findet vom 24. bis 25. September statt. Samstags absolvieren die baden-württembergischen Jugend-, Frauen- und Senioren-Motocross-Rennklassen ihr Meisterschaftsfinale auf dem Gelände in Göggingen. Sonntags folgen die Klassen Classic-Solo, die Seitenwagen sowie der Endlauf zum Baden-Württemberg-Pokal des ADAC für Erwachsene. Ein weiterer Höhepunkt sind die Rennen zur Deutschen Motocross-Meisterschaft der 85 Kubikzentimeterklasse am Sonntag.

Saisonabschluss ist am 22. Oktober mit dem letzten Training sowie einem Fahrerlehrgang.