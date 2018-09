Die Gammertingen Royals haben das letzte Spiel der Saison gegen die Ellwangen Elks in der Baseball-Verbandsliga verloren. Zwar brachten die Royals das Kunststück fertig, einen 0:7-Rückstand bis zum Ende des achten Innings aufzuholen, verloren dann aber im letzten Spielabschnitt doch noch knapp mit 7:8. Da die Elks allerdings zwei Spieler eingesetzt haben, die nicht spielberechtigt waren, erhalten die Gammertinger vermutlich einen Sieg am grünen Tisch und das Spiel wird mit 9:0 für die Royals gewertet werden.

Die Gastgeber begannen desolat. Weder in der Offensive noch in der Defensive konnten sie an die in den vergangenen Wochen gezeigten Leistungen anknüpfen. Die Gäste nutzten diese Schwächen konsequent aus und lagen Ende des zweiten Spielabschnitts verdient mit 7:0 in Führung. Nachdem Gammertingens Spielertrainer Daniel Haule von der Shortstop-Position auf den Pitcherhügel gewechselt war, begann die Aufholjagd. Punkt um Punkt holten die Royals auf und glichen im vorletzten Inning zum 7:7 aus. Die Elks nutzten im letzten Spielabschnitt aber eine Unkonzentriertheit der Royals aus und erzielten den vermeintlichen Siegpunkt zum 8:7-Erfolg.

Unabhängig von der Wertung des Spiels haben die Royals das selbstgesteckte Ziel, den vorzeitigen Klassenerhalt, klar erreicht und belegen Platz zwei - mit den Mannheim Tornados - beziehungsweise Platz drei in der Abschlusstabelle der Baseball-Verbandsliga.