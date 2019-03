Rotwein – und dann Polka statt Baguette-Musik

Die „Bude voll“ ist voll bei Hüttenwirt Andreas Fluhr beim Bürgerball im Klostersaal in Moosheim. Es steht eine Unzahl von Festen an. Da will der „schönste Ort vo Sulga“ nicht zurückstehen und zeigen, wie auf dem Land gefeiert wird.

Eigentlich wollte man eine zünftige Hüttengaudi abziehen, aber dazu noch die Jubiläen 1200 Jahre Stadt Saulgau und 111 Jahre Musikverein Moosheim-Tissen zu stemmen, war doch etwas zu viel. Auf jeden Fall zeigten die Akteure aus Moosheim-Tissen, „dass mir besser feira kennet wia dia en d’r Stadt“. Sie lieferten ein fast dreistündiges Programm, das sich gewaschen hatte.

„Was geht uns die Feier in Saulgau an? Wahrscheinlich suchen sie wieder jemand zum Schaffa“, so das Ortskommitee. Wichtiger sei das 111-jährige Bestehen der Musikkapelle:„Do lasset mir eißs it nei schwätza“. Hängt doch ein paar Saulgauer Fahnen im Ort auf und kassiert dafür von der Stadt den Zuschuss. Ja, an Ideen mangelte es nicht. „Aber feira dont mir z'samma, des könnet mir“, waren sich „Alwin“ und „Schorsch"“ aus Moosheim und Tissa (Wolfgang und Roland Langenberger) einig. Als Chefplaner hielten sie das Publikum den ganzen Abend Über auf dem Laufenden. Als Augenschmaus schickten die zwei die jungen Musikantenmädels auf die Bretter. Gleich zweimal bereiteten sie dem dem Ballpublikum eine Freude. Die "Schleifer" (Christine Wetzel und Andreas Fluhr) hatten dazu wieder alles sauber aufbereitet, was in Mossehim und Tissen das ganze Jahr über los gewesen ist. Das eingefrorene Güllenfass, das Malheur mit den Autos nach der Musikprobe, der „Bauchplatscher“ eines renommierten Moosheimer Bürgers bei Tanzen. Missgeschicke am laufenden Band bis hin zu Liebesdramen kamen da ans Tageslicht.

Zenta gewinnt Kochwettbewerb mit Käsebrot

Aber die Akteure in Moosheim wissen auch, dass bei einem großen Fest wie der 1200-Jahrfeier ein Sternekoch nicht fehlen durfte. „Alwin und Schorsch“ mussten zusehen, wie sich die „Bude Tissen“ diesem Thema hautnah vor Ort annahm. „Lecker aufs Land“ rückte an und aus drei erfahrenen Hausfrauen wurde die beste Köchin Oberschwabens gewählt. Sie darf als Siegerin bei der 1200-Jahrfeier in Saulgau die Gäste bekochen. Zenta hieß die Glückliche, die mit ihrer einmaligen Kreation eines Käsebrotes das Rennen machte.

Ungewohnte musikalische Töne drangen durch die Klostermauern. Die Partnerschaftskapelle aus Chalais mit ihrer Dirigentin Julia (Julia Wetzel) wollte ebenfalls mit dabei sei, wenn in der Partnerstadt Saulgau gefeiert wird. Das versprach Stress pur für den „Bauhofchef“ (Tobias Jäggle), an dem wieder alle Festvorbereitungen hingen. „Ihr send it auf d'r Trauerfeier en Sulgau, ihr send in Moosheim“, klärte er die Franzosen schon mal auf. Ein Fünf-Sterne-Hotel, das Doris Schröter der Delegation bei ihrem Besuch im Oberschwäbischen versprochen habe, befinde sich gleich nebenan im „Adler“ nebst Spa-Bereich am Nonnenbach. Präsidenten habe die Stadt im übrigen genug, so der Mann vom Bauhof auf Nachfrage: „Von d’r Frau Schröter über Striegel, Alfons und Peter, mir hond alles, sogar oine, dia des erscht werra wellet wia d’r Alwin". Doch es ging um den Auftritt der Patnerschaftskapelle. Aber „Mädle, mir wend koi so a Baguette-Musik, dia Leit wend was Fetziges höra“, beschwor der Bauhofmann die graziöse Dirigentin, die mit dem Wort „Polka“ nichts anzufangen wusste. Da halfen ein paar Schluck Rotwein, dann schnallten die Franzosen, wie auf dem Land musiziert wird.

„Geit's eigentlich dia singende Männer no“, wollte „Alwin“ von „Schorsch“ wissen, denn sie würden ebenfalls zum 111-jährigen Jubiläum ins Programm passen. Gemächlichen Schrittes kamen sie. Dies setzte sich dann auch locker-rockig fort bei ihrem Lied „No nett huddla“. „Rücksprache“ hielt das Festkommittee auch mit Pfarrer Öhl wegen der Messe am Jubiläum. Ob dann die zwei „ staubigen Ordensbrüder“ Markus Cantomas (Markus Widmann) und Patrizius Meßmerus (Patrick Hermann) wohl die Richtigen sind? Die beiden sind nämlich ehrer den kulinarischen Genüssen zugetan und nehmen es mit dem Fasten nicht so genau. Der Stadt Saulgau sind sie auch nicht gerade wohlgesonnen. „Als Gott Saulgau erschuf, sprach er: Ich probiers noch einmal“, so Bruder Cantomas. Und inzwischen fliegen über die einstmals reiche Stadt die Tauben auf dem Rücken drüber, damit sie das Elend unter ihnen nicht mehr sehen. „Drum Brüder, eine gute Nacht, jetzt wird noch einer drauf gemacht“, trösteten sich die beiden Ordensleute in ihren Kutten.

Männerballett der Narrenzunft trumpft auf

„Herausgeputzt mit spitzer Brust, da bekommen alle Männer Lust“: So präsentierten sich die flotten Käfer, nämlich die „Frauen vom Musikverein-Moosheim-Tissen“. „Ja, da liegt uns das Moosheim, das Moosheim im Sinn“, erschallte es aus voller Brust. Mit ihrem Stimmungsmedley rissen sie die närrische Gesellschaft von den Stühlen. „Was d’ Fraua a’goht, send ihr en Tissa henda da“, stellte „Alwin“ fest. „Klar, mir hond koine im Ortschaftsrot, des hot’s bisher aber au gar it braucht“, so die Meinung von Schorsch. Dafür haben sie aber ein Männerballett der Narrenzunft, das den Damen bei ihrem Auftritt in nichts nach. Doch dann steuerte die Hüttengaudi auf den Höhepunkt zu. Vorsitzender Andreas Fluhr und Stefan Winkhart auf seiner „Steirischen“ fetzten los. Dazu hatten sie sich alle Akteure von diesem Abend auf die Bühne geholt: „Bei ons isch Bürgerball im Klostersaal“ und „so lang’s den MV Moosheim gibt“. Da stimmte der ganze Saal mit ein und das Stimmungsbarometer war fast am Anschlag, wie es sich für den Bürgerball gehört. Das Duo Sonte und Harry konnte dann beruhigt übernehmen, die Stimmung aufnehmen und zum Tanz aufspielen.