„Rothosen“ ernten den Lohn harter Arbeit

Eine große Geste des Respekts haben sich die Fußballer des SV Betzenweiler am vergangenen Wochenende einfallen lassen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Failer ehrte den frisch gebackenen Meister TSV Riedlingen mit einem eigenen kleinen Pokal, den sie den Riedlingern vor dem Anpfiff des Spiels überreichten. „Als ich früher im Bezirk Zollern als Spieler und Trainer unterwegs war, war das üblich: Wenn du gegen den feststehenden Meister gespielt hast, hast du ihm noch ein Geschenk überreicht“, erklärte Alexander Failer vor der Partie gegenüber der „Schwäbischen Zeitung.“ Eine Geste, die sehr gut ankam bei den Riedlingern. „Das war sehr, sehr nett vom SV Betzenweiler. Das hätten wir nicht gedacht, dass es so etwas gibt. Sehr ehrenvoll“, sagte Riedlingens Spielleiter Martin Hinz im Nachgang am Montagnachmittag zur Geste des direkten Konkurrenten. „Wir empfinden das als Fair-Play-Geste gegenüber dem neuen Meister. Wir wollten damit unseren Respekt zeigen“, sagte Betzenweilers Abteilungsleiter Gerhard Rief am Rande des Spiels. Vielleicht ein Beispiel das Schule macht. Vielleicht auch nur, wenn es um den gegenseitigen Respekt auf und neben dem Platz geht.

Den hat sich der TSV Riedlingen in dieser Saison hart erarbeitet. Nach dem Aus in der Relegation im Vorjahr im Qualifikationsspiel gegen den SC Türkiyemspor hatte sich die Mannschaft wahrlich einiges vor der Saison vorgenommen. „Meister - Aufstieg“, steht auf dem Mannschaftsbogen zu lesen, den der Verein vor der Saison an die „Schwäbische Zeitung“ geschickt hatte und vom neu gewonnenen Selbstbewusstsein der „Rothosen“ zeugte. „Das war eigentlich gleich das Ziel, das sich die Mannschaft nach dem Aus in der Relegation gesteckt hat“, erklärt Hinz weiter. „Dieses Ziel hat sich die Mannschaft vorgegeben.“ Und eine ganze Saison lang arbeitete die Mannschaft um Kapitän Fabian Ragg daran. Ein Spiel vor Saisonende - Riedlingen ist am letzten Spieltag spielfrei - hat die Mannschaft nach 27 Spielen 24 Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage auf dem Konto. Macht 74 Punkte und 112:22 Tore, plus 90. Beeindruckend was die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz da in dieser Saison auf den Rasen gezaubert und gezimmert hat. Nur einmal, am 10. Spieltag, verließ der TSV Riedlingen den Platz als Verlierer, als die Mannschaft am 15. Oktober aufgrund eines Eigentors in der 88. Minute in Kirchen mit 0:1 unterlag. Nach neun Siegen zum Auftakt. „Vielleicht ganz in Ordnung, dass es uns da erwischt hat“, deutet Hinz an, dass die Niederlage die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen erdete.

Doch ansonsten ist es beeindruckend, was der TSV Riedlingen leistete. „Die Mannschaft hat sich super engagiert, hat fast jede Woche dreimal trainiert, hat da einen Riesenehrgeiz gezeigt. Sie hat auch gekämpft und so zum Spiel gefunden.“ Martin Hinz ist anzumerken, wie wichtig es ihm ist, die Einstellung der Elf rüber zu bringen. Eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich auch Hans Hermanutz, der viele Spieler des Jahrgangs 1996, der den Kern der Mannschaft bildet, schon in der Jugend trainierte. So stehen gleich elf Spieler dieses Jahrgangs im Kader. „Diese Mannschaft ist eingespielt, hat ja auch schon zweimal in der Jugend den Bezirkstitel und den Bezirkspokal gewonnen“, sagt Hinz. „Hans Hermanutz ist sicher ein Trainer, der viel verlangt, der selbst alles gibt und diese Einstellung auch von seinen Jungs fordert. Und die Spieler folgen ihm, die Mannschaft vertraut ihm“, sagt Hinz über den Erfolgscoach, der Riedlingen quasi aus dem Dornsröschenschlaf weckte. Dazu verfügt er mit Fabian Ragg über einen verlängerten Arm. „Fabian ist anzumerken, dass ihm die neue Situation nochmals einen Push gegeben hat. Er ist der Kapitän und fühlt sich in dieser Rolle richtig wohl und nimmt sie an“, sagt Hinz.

Farbe bekennen muss die Mannschaft aber auch in der kommenden Saison, wenn es in der Bezirksliga richtig zur Sache geht. Man habe schon gemerkt, dass die Mannschaft in dieser Saison einige Male unterfordert gewesen sei, sagt Hinz. „Aber einen echten Vorgeschmack haben wir ja in den Pokalspielen gegen Altshausen und dann vor allem gegen Neufra bekommen. Da hat man gemerkt, dass die Jungs in einigen Situationen natürlich noch zu unerfahren sind.“ Deshalb sei das Ziel auch zunächst, sich in der Bezirksliga zu etablieren. Zeit genug hat die Mannschaft. „Wir wollen uns zwei, drei Jahre etablieren und erst dann nach oben schauen.“ Als Vorbild dienen Martin Hinz die Sportfreunde Hundersingen. „Ich sehe da schon Parallelen zu den Hundersingern, auch in der Art Fußball zu spielen, technisch versiert, auch über die Außen, mit einem guten Jahrgang als Gerüst. Auch wir haben einige tolle Spieler drin, die technisch sehr gut sind.“

So laufen derzeit die Planungen für die neue Runde. Hinz: „Es werden sicher noch einige junge Spieler von unten hochkommen. Ansonsten sind wir in Gesprächen. Mehr kann ich noch nicht sagen.“ Noch nicht klar ist, wann es den Meisterwimpel gibt. „Da haben wir leider noch kein Signal vom Verband. Aber ich denke, beim letzten Spiel am kommenden Wochenende, da wir ja am letzten Spieltag spielfrei sind.“ Auch das offizielle Fest muss noch ein bisschen warten. „Das machen wir am Wochenende des Erdinger Meistercups. Den spielen wir und danach fahren wir nach Riedlingen und dann wird richtig gefeiert.“

Grund zu feiern hatte auch Alois „Wiese“ Steiner am Sonntag. Für 2000 Spiele an der Pfeife in 51 Jahren erhielt der Uttenweiler Referee von beiden Vereinen ein Geschenk überreicht. Von Betzenweiler gab es einen Geschenkkorb, von Riedlingen eine große Flasche Sekt und einen Wimpel als Erinnerung. „Ich denke, Wiese Steiner hat diese Ehrung verdient. Er war immer auch ein Trainer, der die Kameradschaft gepflegt hat, den Kontakt zu den Mannschaften und den Vereinen“, sagte Gerhard Rief zur Ehrung für den Ehrenschiedsrichter der Gruppe Saulgau. So griff Steiner auf dem Platz immer streng durch, gab klare Ansagen, war aber sich immer seiner Rolle als fairer Botschafter bewusst. „Wiese hat sich immer für den Sport eingesetzt, dessen sind wir uns und auch die Riedlinger bewusst“, sagte Rief. Demenstprechend sei der Respekt groß, ein Wert, der heute oft zu kurz komme. Auch Alois Steiner unterstrich das im Rahmen der Ehrung, mit der Routine seiner 51 Jahre an der Pfeife auf seine eigene Art: Er deutete an, dass er hoffe, dass man sich auch nach dem Spiel zu einem Getränk im Vereinsheim sehen werde - und bat die Mannschaften zum Anstoßpunkt.