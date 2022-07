RotaryClub-Sozialpreis geht erstmals an eine Schülerin des AVdual

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Klasse in der neuen Schulform AVdual an der Willi-Burth-Schule hat den Abschluss geschafft. 18 SchülerInnen waren zur Prüfung angetreten und 18 SchülerInnen haben das Zeugnis mit dem Hauptschulabschluss erhalten. Ein hervorragendes Ergebnis, das der Klassenlehrer Herr Walzer seinen SchülerInnen der AVdual Klasse mitteilen konnte.

Der Schulleiter, Herr Schmidt-Beyrich, erläuterte anhand der Fabel von der Königswahl der Vögel anschaulich die Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen. Eine Schülerin hatte diese Weiterentwicklung im sozialen Bereich schon jetzt erreicht, denn Donielle Wheeler bekam einen Preis, den vor ihr noch kein Schüler, keine Schülerin dieser Schularten erhalten hat. Der Sozialpreis des Rotary-Clubs wurde ihr von Abteilungsleiterin Frau Finke als Anerkennung für ihr vorbildliches und soziales Verhalten in der Klasse und in der Schule in Form einer Urkunde und eines Buch-Gutscheines überreicht.

Das sehr gute Verhältnis zwischen den SchülerInnen und den Lehrkräften, AV-Begleitern zeigte sich auch in den von Donielle hergestellten Abschiedsgeschenken, einer individuell gestalteten Graffiti-Spraydose mit Lehrername und dem Sigel der Schülerin. Eine tolle Idee, die mit viel Aufwand und Mühe von der Schülerin kreativ umgesetzt wurde. Alle Lehrer, AVdual-Begleiter und SchülerInnen können somit dankbar auf das vergangene Jahr und zuversichtlich in die weitere Zukunft blicken.