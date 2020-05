Rotaryclub ernennt Rudolf Lehn zum Ehrenmitglied

Der Rotaryclub Bad Saulgau-Riedlingen hat erst kürzlich die außergewöhnliche Leistung von Rudolf Lehn auf besondere Art gewürdigt. Der Club ernannte ihn zum Ehrenmitglied.

Sein Lebenswerk – das Schülerforschungszentrum – strich Clubpräsident Gerd Bühler als absolutes Leuchtturmprojekt für die Region heraus. Die Krönung mit der Realisierung des MINT-Exzellenzgymnasiums in Bad Saulgau habe Lehn mit großer Leidenschaft über viele Jahre auf den Weg gebracht und vorangetrieben, so Bühler. Rudolf Lehn machte sich äußerst vorbildlich für die Förderung der rotarischen Ideale verdient. Bereits 2013 wurde ihm daher vom Club die höchste rotarische Auszeichnung – „Paul Harris Fellow“ – verliehen. Für sein unermüdliches Engagement und seine Verdienste nahm der Club ihn als Ehrenmitglied auf. Clubpräsident Gerd Bühler freut sich über diese Möglichkeit, Rudolf Lehn eine weitere Wertschätzung für das Geleistete entgegenzubringen und strich in seiner Rede anlässlich der Aufnahme Lehns die vorbildliche Förderung rotarischer Ideale heraus. Den Zeiten entsprechend fand die Aufnahme in Form einer Videokonferenz statt. Rudolf Lehn zeigte sich sichtlich gerührt und versprach ein größtmögliches Engagement im Rahmen des Clublebens. Zusammen mit dem Rotaryclub will er die Jugend weiter fördern.

Rotary International ist eine weltweite Vereinigung von Frauen und Männern, die sich in Clubs zusammenfinden und sich gemeinnützig engagieren. Dies beinhaltet nicht nur das Verfolgen der Hauptziele von Rotary – das Erreichen von Frieden, Völkerverständigung und die Schaffung menschenwürdiger Lebensbedingungen überall auf der Welt sowie die Ausrottung der Krankheit Polio – sondern auch das lokale Engagement der Clubs in der Region. So konnte der Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen in den vergangenen Jahren bereits viele regionale Projekte umsetzen oder unterstützen.