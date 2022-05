Rotary Club übergibt Bücherspende an Schüler

Seit über zehn Jahren beteiligt sich der Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen mit Bücherspenden an der Aktion „Lesen lernen, Leben lernen“ (LLLL), mit der die Lesefähigkeit vor allem bei Grundschülern gefördert werden soll. Bundesweit über eine Million Kinder hat in den vergangen 20 Jahren von einer der erfolgreiches Aktionen der Rotary Clubs in Deutschland profitiert. Allein im Bereich des Clubs Bad Saulgau-Riedlingen wurden in den zurückliegenden Jahren über 5000 Kinder mit einem Buch aus der Aktion LLLL beschenkt. Etwa 15 000 Euro sind seither in dieses Projekt geflossen, das für die Schulen dadurch besonders attraktiv ist, weil es zu den Büchern auch passendes Lehrmaterial für die Lehrkräfte gibt.

Rotary-Präsident Andreas Ruess und LLLL-Projektleiter Karl-Heinz Birzer haben in diesen Tagen begonnen, die Bücher für insgesamt 594 Grundschulkinder an neun Schulen in 27 Klassen im Clubgebiet zu verteilen. Den Auftakt machte dabei die Liliy-Jordans-Schule in Herbertingen, die Grundschule Renhardsweiler und die Berta Hummel Schule, wo sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3d stellvertretend für alle Drittklässler sichtlich über das Buchgeschenk freuen. In den kommenden Tagen werden auch noch die folgenden Schulen in den Genuss der LLLL-Aktion kommen: Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen, Ablachschule Mengen, Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen, Gemeinschaftsschule Bad Buchau, Göge-Schule Hohentengen und Gräfin Monika Schule in Scheer.

Der Rotary Club Bad Saulgau – Riedlingen wurde 1966 gegründet und zählt heute 51 Mitglieder. Er ist einer von 34.000 Clubs weltweit mit über 1,2 Millionen Mitgliedern, die sich insbesondere im sozialen Bereich sowie in der Entwicklungshilfe engagieren. Jährlich werden allein im Clubgebiet Projekte in einer Größenordnung mit bis 20 000 Euro gefördert. Alle Mitglieder bringen ihre beruflichen Fähigkeiten in die ehrenamtliche Arbeit ein, um dort ihr Motto „Selbstloses Dienen“ zu verwirklichen. Rotary ist unabhängig, überparteilich und nicht konfessionell gebunden. Mit der Aktion „End Polio Now“ hat Rotary International ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Kinderlähmung heute praktisch ausgerottet ist.